https://sputnik-georgia.ru/20220207/novyy-pozhar-na-rynke-eliava-v-tbilisi-sgorel-sklad-v-torgovom-tsentre---video-264226571.html

Новый пожар на рынке Элиава в Тбилиси: сгорел склад в торговом центре - видео

Новый пожар на рынке Элиава в Тбилиси: сгорел склад в торговом центре - видео

На рынке Элиава в центре Тбилиси на столичной набережной вновь произошел пожар. На этот раз огонь появился в здании одного из торговых центров, который был... 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T19:29+0400

2022-02-07T19:29+0400

2022-02-07T19:34+0400

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На тушение пожара были брошены десятки пожарных расчетов и более десяти единиц спецтехники. Менее чем за час огонь был локализован и пожар ликвидирован. Эксперты займутся подсчетом нанесенного ущерба. Следствие, которое ведется по факту пожара, установит причины возгорания. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По предварительной информации, пожар возник в одном из складских помещений в торговом павильоне. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 – 1500 квадратных метров.

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