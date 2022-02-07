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Новый пожар на рынке Элиава в Тбилиси: сгорел склад в торговом центре - видео
Новый пожар на рынке Элиава в Тбилиси: сгорел склад в торговом центре - видео
На рынке Элиава в центре Тбилиси на столичной набережной вновь произошел пожар. На этот раз огонь появился в здании одного из торговых центров, который был... 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T19:29+0400
2022-02-07T19:29+0400
2022-02-07T19:34+0400
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На тушение пожара были брошены десятки пожарных расчетов и более десяти единиц спецтехники. Менее чем за час огонь был локализован и пожар ликвидирован. Эксперты займутся подсчетом нанесенного ущерба. Следствие, которое ведется по факту пожара, установит причины возгорания. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По предварительной информации, пожар возник в одном из складских помещений в торговом павильоне. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 – 1500 квадратных метров.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар на элиава, пожар, рынок элиава, происшествия, видео
Новый пожар на рынке Элиава в Тбилиси: сгорел склад в торговом центре - видео
19:29 07.02.2022 (обновлено: 19:34 07.02.2022) Подписаться на
На рынке Элиава в центре Тбилиси на столичной набережной вновь произошел пожар. На этот раз огонь появился в здании одного из торговых центров, который был расположен со стороны набережной на въезде на территорию рынка. Смотрите видео с места ЧП
На тушение пожара были брошены десятки пожарных расчетов и более десяти единиц спецтехники. Менее чем за час огонь был локализован и пожар ликвидирован. Эксперты займутся подсчетом нанесенного ущерба. Следствие, которое ведется по факту пожара, установит причины возгорания.
По предварительной информации, пожар возник в одном из складских помещений в торговом павильоне. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 – 1500 квадратных метров.