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Осадки и сильный ветер – погода в Грузии ухудшится

Осадки и сильный ветер – погода в Грузии ухудшится

Погода начнет ухудшатся 9 февраля со второй половины дня 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T15:21+0400

2022-02-07T15:21+0400

2022-02-07T15:21+0400

погода

новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии.По информации Национального агентства окружающей среды, 8 февраля в Грузии ожидается погода без осадков. Температура воздуха в низине в западной части страны составит 10-15 градусов тепла, а в восточной будет 5-10 градусов выше нуля.Погода начнет ухудшаться 9 февраля со второй половины дня. В большинстве районов Западной и в некоторых районах Восточной Грузии ожидаются осадки, в горах в виде снега. Сила ветра временами может достичь 17-22 метра в секунду.Температура воздуха на территории страны может понизиться до 4-9 градусов тепла. Такая погода сохранится до 11 февраля.Что касается Тбилиси, то 8 февраля в столице Грузии будет без осадков, а 9 и 10 февраля ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 9-11 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды