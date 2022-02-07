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Пожар на рынке Элиава ликвидирован
Пожар на рынке Элиава ликвидирован
На время пожара транспортное движение на Правой набережной было остановлено 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T16:21+0400
2022-02-07T16:21+0400
2022-02-07T16:37+0400
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новости
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пожар
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Пожар на территории самого крупного рынка стройматериалов в Тбилиси на улице Элиава уже ликвидирован, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям.Пожар возник в одном из складских помещений в торговом павильоне, расположенном на территории рынка. На месте мобилизованы пожарные бригады.По информации пресс-службы ЧС, пожарные сработали быстро. В результате происшествия никто не пострадал.По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 – 1500 квадратных метров.Причины пожара устанавливаются. Позже будет подсчитан размер ущерба.Пожар был ликвидирован в течение получаса. Пока велось тушение, движение на Правой набережной временно было приостановлено, поскольку горевший объект расположен ближе к Куре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тбилиси, пожар, происшествия
Пожар на рынке Элиава ликвидирован
16:21 07.02.2022 (обновлено: 16:37 07.02.2022) Подписаться на
На время пожара транспортное движение на Правой набережной было остановлено
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Пожар на территории самого крупного рынка стройматериалов в Тбилиси на улице Элиава уже ликвидирован, сообщили Sputnik
Грузия в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник в одном из складских помещений в торговом павильоне, расположенном на территории рынка. На месте мобилизованы пожарные бригады.
По информации пресс-службы ЧС, пожарные сработали быстро. В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительной информации, площадь возгорания составила 1000 – 1500 квадратных метров.
Причины пожара устанавливаются. Позже будет подсчитан размер ущерба.
Пожар был ликвидирован в течение получаса. Пока велось тушение, движение на Правой набережной временно было приостановлено, поскольку горевший объект расположен ближе к Куре.
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