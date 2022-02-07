https://sputnik-georgia.ru/20220207/puteshestvie-koronavirusa-po-gruzii-264221752.html

Путешествие коронавируса по Грузии

Путешествие коронавируса по Грузии

Если бы коронавирус был туристом, то он был бы желанным гостем во всех странах мира 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T16:37+0400

2022-02-07T16:37+0400

2022-02-07T16:37+0400

карикатуры

коронавирус covid-19

грузия

новости

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Штаммы коронавируса один за другим появляются в Грузии - сначала по стране прошелся уханьский штамм COVID-19 , потом практически все болели вариантом "дельта", и вот теперь в Грузию "приехал" новый штамм - "омикрон".И если на секундочку представить параллельную реальность, где коронавирус - не страшная бацилла, а иностранный турист, то можно было бы увидеть такую картину:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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карикатуры, коронавирус covid-19, грузия, новости, инфографика