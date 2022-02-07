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Путешествие коронавируса по Грузии
Путешествие коронавируса по Грузии
Если бы коронавирус был туристом, то он был бы желанным гостем во всех странах мира 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T16:37+0400
2022-02-07T16:37+0400
2022-02-07T16:37+0400
карикатуры
коронавирус covid-19
грузия
новости
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Штаммы коронавируса один за другим появляются в Грузии - сначала по стране прошелся уханьский штамм COVID-19 , потом практически все болели вариантом "дельта", и вот теперь в Грузию "приехал" новый штамм - "омикрон".И если на секундочку представить параллельную реальность, где коронавирус - не страшная бацилла, а иностранный турист, то можно было бы увидеть такую картину:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
карикатуры, коронавирус covid-19, грузия, новости, инфографика
Путешествие коронавируса по Грузии
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Если бы коронавирус был туристом, то он был бы желанным гостем во всех странах мира
Штаммы коронавируса один за другим появляются в Грузии - сначала по стране прошелся уханьский штамм COVID-19 , потом практически все болели вариантом "дельта", и вот теперь в Грузию "приехал" новый штамм - "омикрон".
И если на секундочку представить параллельную реальность, где коронавирус - не страшная бацилла, а иностранный турист, то можно было бы увидеть такую картину:
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.