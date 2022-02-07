https://sputnik-georgia.ru/20220207/salome-chachua-i-konroy-vnov-zazhgli-na-tantsakh-so-zvezdami---video-264218952.html
Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО
Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО
Грузинская страсть на ирландской сцене - похоже, у пары Чачуа-Конрой есть все шансы победить в шоу 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T16:07+0400
2022-02-07T16:07+0400
2022-02-07T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Известная грузинская танцовщица Саломе Чачуа и ее партнер регбист Джордан Конрой вновь феноменально выступили в телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) в Ирландии.В этот раз Саломе и Джордан Конрой исполнили чувственный испанский танец пасодобль.Пара хорошо показала себя, поэтому заслужила и достаточно высокую оценку от жюри. Ей поставили 27 баллов.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
грузия, ирландия, саломе чачуа, шоу "танцуют звезды", танцы, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес
Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО
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Грузинская страсть на ирландской сцене - похоже, у пары Чачуа-Конрой есть все шансы победить в шоу
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Известная грузинская танцовщица Саломе Чачуа и ее партнер регбист Джордан Конрой вновь феноменально выступили в телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) в Ирландии.
В этот раз Саломе и Джордан Конрой исполнили чувственный испанский танец пасодобль.
Пара хорошо показала себя, поэтому заслужила и достаточно высокую оценку от жюри. Ей поставили 27 баллов.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.