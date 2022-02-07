https://sputnik-georgia.ru/20220207/salome-chachua-i-konroy-vnov-zazhgli-na-tantsakh-so-zvezdami---video-264218952.html

Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО

Саломе Чачуа и Конрой вновь зажгли на "Танцах со звездами" - ВИДЕО

Грузинская страсть на ирландской сцене - похоже, у пары Чачуа-Конрой есть все шансы победить в шоу 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T16:07+0400

2022-02-07T16:07+0400

2022-02-07T16:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

грузия

ирландия

саломе чачуа

шоу "танцуют звезды"

танцы

грузинский шоу-бизнес

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264218816_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_340c748679074dbdb6fa46cd21e33c4c.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Известная грузинская танцовщица Саломе Чачуа и ее партнер регбист Джордан Конрой вновь феноменально выступили в телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) в Ирландии.В этот раз Саломе и Джордан Конрой исполнили чувственный испанский танец пасодобль.Пара хорошо показала себя, поэтому заслужила и достаточно высокую оценку от жюри. Ей поставили 27 баллов.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

ирландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

грузия, ирландия, саломе чачуа, шоу "танцуют звезды", танцы, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес