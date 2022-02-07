https://sputnik-georgia.ru/20220207/samye-opasnye-i-bezopasnye-stolitsy-evropy---reyting-264227852.html
Самые опасные и безопасные столицы Европы - рейтинг
Самые опасные и безопасные столицы Европы - рейтинг
Уровень личной безопасности - один из основных факторов, характеризующих качество жизни любого города 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T20:18+0400
2022-02-07T20:18+0400
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В инфографике Sputnik Латвия, основанной на данных интернет-сервиса Numbeo в 2021 году, вы узнаете, в каких городах Европы безопаснее всего. Так, верхние строчки в рейтинге преступности занимают Париж, Афины и Лондон. Наиболее безопасные столицы - Рейкьявик, Любляна и Берн.Что касается уровня преступности в Грузии, то, согласно последним данным МВД, число преступлений в стране в период с 1 января по 30 ноября 2021 года сократилось на 0,88%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство, на втором месте - семейное насилие, на третьем - преступления, связанные с наркотиками.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, инфографика, инфографика
Самые опасные и безопасные столицы Европы - рейтинг
20:18 07.02.2022 (обновлено: 20:33 07.02.2022) Подписаться на
Уровень личной безопасности - один из основных факторов, характеризующих качество жизни любого города
В инфографике Sputnik Латвия
, основанной на данных интернет-сервиса Numbeo в 2021 году, вы узнаете, в каких городах Европы безопаснее всего. Так, верхние строчки в рейтинге преступности занимают Париж, Афины и Лондон. Наиболее безопасные столицы - Рейкьявик, Любляна и Берн.
Что касается уровня преступности в Грузии, то, согласно последним данным МВД, число преступлений в стране в период с 1 января по 30 ноября 2021 года сократилось на 0,88%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство, на втором месте - семейное насилие, на третьем - преступления, связанные с наркотиками.