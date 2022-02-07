https://sputnik-georgia.ru/20220207/sbornaya-gruzii-zanyala-shestoe-mesto-v-komandnykh-sorevnovaniyakh-na-olimpiade-v-pekine-264216911.html

Сборная Грузии заняла шестое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

Сборная Грузии заняла шестое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинские фигуристы заняли шестое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, набрав 22 балла. 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинские фигуристы заняли шестое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, набрав 22 балла.Победителем соревнований стала сборная России, набравшая 74 балла. Серебро досталось США (65), а Япония замкнула тройку лидеров (63).Президент федерации фигурного катания Грузии Мака Гиоргобиани назвала выступление всех грузинских фигуристов удачным и достойным. Также Гиоргобиани поблагодарила всех болельщиков, поддерживавших команду на протяжении всего турнира.В командных соревнованиях среди фигуристов на ОИ сборную Грузии представляли: Морис Квителашвили, Анастасия Губанова (мужские и женские индивидуальные соревнования, соответственно), Карина Сафина/Лука Берулава (спортивные пары) и Мария Казакова/Георгий Ревия (танцы на льду).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, новости, анастасия губанова, морис квителашвили, пекин, олимпийские игры в пекине