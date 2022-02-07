https://sputnik-georgia.ru/20220207/shutka-gabriadze-i-predki-iz-tiflisa-kak-khudozhnitsa-iz-rossii-vlyubilas-v-gruziyu-264208135.html

Шутка Габриадзе и предки из Тифлиса: как художница из России влюбилась в Грузию?

Шутка Габриадзе и предки из Тифлиса: как художница из России влюбилась в Грузию?

Рубрика "Грузия глазами иностранцев" давно не радовала читателей новыми героями с их удивительными историями о знакомстве с Грузией и жизнью здесь 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T13:16+0400

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грузия глазами иностранцев

грузия

россия

аналитика

интервью

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Но вот настал тот момент, когда мы снова можем познакомить вас с новой гостьей рубрики – Марией Ивановой, художницей из Санкт-Петербурга, которая влюблена в Грузию, хочет здесь жить и даже имеет интересное прошлое в Тифлисе.Забавный факт о нашей героине: Мария пришла на интервью с большой сумкой, из которой достала легкую куртку. На вопрос, зачем носить с собой две куртки, девушка ответила: "Никогда не знаешь, куда приведет тебя день и каким будет вечер".Путь свободного художникаЯ художник из Санкт-Петербурга, окончила государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Много лет после учебы занималась разными работами, расписывала храм, работала иллюстратором в журналах, преподавала.И вот несколько лет назад я решилась на то, чтобы быть свободным художником, много путешествовать и рисовать. В то же время в мою жизнь вписалась в Грузия. Я очень хотела много рисовать, развивать эту тему, но потом случилась пандемия. В связи с этим в моей жизни стало очень много рабочих поездок в России. Сначала я сама их организовывала, а потом меня стали приглашать, и за последние годы я очень много где была: и в республике Коми, и на Северном Кавказе, и на Камчатке, в Норильске, в Архангельской области и не только.Сейчас эти поездки – одно из направлений моего творчества. Такое проникновение в культурные ткани, рассказ про это все, общение с людьми и попытка понять зачем они живут, как они живут, а уже после преобразовать это все в художественные проекты.Грузия – восхищение и восторгМой первый визит в Грузию был в 2016 году. Для меня это было потрясающее удивление, восхищение и восторг. Я как-то сразу ощутила все родным и своим, сразу возникло желание жить здесь и бывать чаще. Тогда же у меня сразу родилась серия гравюр, живописи и графики по этой поездке – с горами, домиками, козочками, с различными районами Тбилиси. Грузия меня вдохновила.В Грузии я, наверно, пыталась узнать про себя, так как начала изучать историю своей семьи и, оказалось, что у моей семьи большой охват. У меня много кровей: еврейская кровь, мордовская, кулаки из Псковской области, русские тбилисские дворяне. В какие-то места я ездила специально, чтобы узнать историю своей семьи, в какие-то меня заносило случайно, где я тоже что-то узнавала. Это какая-то попытка создать связи и понять, как я стала такой, про что я.Мой прадедушка приехал в Тифлис в XIX веке. Как я предполагаю, он приехал строить военную карьеру на Кавказе, и из простого солдата дослужился до генерала царской армии и получил потомственное дворянство. Вывод, что он вышел из простых солдат, я делаю из того, что у него была простая фамилия – Иванов. Мой дедушка родился в 1895 году, как потомственный дворянин, его крестили в русской церкви Иоанна Богослова на улице Киачели. На этой же улице были дома семьи. Он окончил гимназию в Тифлисе, знал грузинский язык. Потом, уже оказавшись в Петербурге, он всегда копил деньги, чтобы на все лето приехать в Грузию. Тут было много родственников и всегда было куда приехать.Мой папа рассказывал, как для дедушки это было важно, и как они вместе сюда приезжали. Теперь это важно и для меня. Старый город – это такое место, где я пытаюсь узнать что-то про себя и про свою историю. Я вглядываюсь в дома и пытаюсь понять, видели ли это мои предки.Для меня приехать в Грузию – это возможность встретиться с живой историей моей семьи. Я могу зайти в церковь Иоанна Богослова, где крестили моего дедушку, постоять там и прикоснуться к моему роду. Поэтому я получаю здесь много сил.В целом, я думаю, что Грузия какая-то плодовитая, как будто бы внутри она богата и щедра. Поэтому здесь ощущаешь себя благодарной, наполненной.Истории из Грузии или отзывчивость грузинВ этой поездке со мной произошел забавный случай. Когда я поехала в Уплисцихе, там я познакомилась с местным гидом, который мне все прекрасно рассказал, показал свое село. А после посадил на поезд для сотрудников железной дороги, потому что уже нельзя было уехать на маршрутке, ведь уже было поздно. И он договорился с сотрудником ж/д, чтобы меня довезли до Тбилиси на дежурном поезде. Это ценное для меня воспоминание.Еще был случай в Сванети. Там было очень хорошо. Я сняла себе комнату, чтобы у меня было видно Местия и горы. Меня восхищали каждый день состояния гор, и на своем балкончике рисовала эти состояния. Но я повредила связки на ноге, и не могла далеко ходить.Я помню, что в один день я поехала с друзьями в деревню Бечо на такси, и не смогла пойти со всеми смотреть водопад в горах, поэтому осталась рисовать на дороге. И вот таксист, который нас вез, видимо, меня пожалел. У него были родственники в этой деревне, так вот они пригласили меня в гости, поили чаем. Было очень душевно, хотя я ведь им чужой человек.Не менее интересный случай произошел со мной в мой первый приезд в Тбилиси. Мой друг однажды спросил, что бы я хотела посмотреть в Тбилиси, я сказала, что очень хотела бы пойти в театр Резо Габриадзе. Он спросил в театре, будут ли спектакли, на что ему ответили, что это, мол, только батоно Резо знает. И вот мой друг знал, где в кафе Резо Габриадзе всегда принимает гостей, у него была отдельная комнатка. Он тогда спросил господина Резо: "Будут ли спектакли, у меня гости приезжают". А Габриадзе спросил: "Гостья блондинка или брюнетка?" Мой друг ответил, что рыжая."А, ну, раз рыжая, тогда будет!" – шутливо ответил Габриадзе. Я тогда все-таки побывала на спектакле, и в следующие разы моего пребывания в Тбилиси ходила. Я очень люблю этот театр.Про прогулки в одиночествеМне нравится пойти на базар, немного поговорить с продавцом, купить себе помидоров и огурцов, сыра. Произвести какой-то душевный диалог, благодаря чему кажется, что и еда будет вкуснее. Нравится солнце, нравится выходить на улицу и чувствовать, как оно напитывает. Нравится гулять по утреннему Тбилиси, когда еще мало людей, солнце только встало. Например, вчера рано утром я гуляла по Сололаки и увидела, как идет мужчина с двумя голубями в клетке. Так ты находишь, будто кусочки старого мира, которые не вписываются в эту реальность. Это большая ценность.Я люблю гулять одна, потому что тогда больше замечаю, проживаю моменты, но и хорошая компания с интересными людьми, с которыми можно поговорить, для меня тоже очень важна.Еще меня насмешила и растрогала одна ситуация. Я снимаю жилье в Авлабари, и в моей комнате нет стиральной машины. Поэтому хозяин этой квартиры выделил мне тазик, сказал: "Стирайте руками, вот ваша бельевая веревка". Я представила, как вольюсь в жизнь этого двора, когда начну делить с соседями бельевые веревки. Вот такие простые вещи, общение и взаимодействие, создают какие-то связи между людьми. Петербург очень большой город, энергетически холодный, люди там больше уходят в себя. Несмотря на то, что я его очень люблю, там я чувствую себя очень зажатой и ушедшей в себя. А в Тбилиси такое человеческое взаимодействие везде и всегда, такой стык города и деревни, "а-ля деревенского общения" – это мне очень нравится.Желание что-то дать взаменМне кажется, грузины гордые, открытые, достаточно цельные и отзывчивые. Здесь я чувствую, что не чужая. Я бы хотела провести здесь выставку. Я люблю все эти места и мне хотелось бы поделиться с ними, тем что у меня есть. Это выставка скорее не столько для себя, потому что проведение выставки – это всегда очень большой труд. Мне просто хочется создать что-то хорошее в этом месте, что-то полезное.На выставках, которые я провожу в России, все любят работы о Грузии. Я помню, я делала выставку в Государственном музее "Царскосельская коллекция" в Пушкине. Тогда куратор Андрей Кузнецов просил показать больше работ про Грузию, потому что ее очень любят. Но рисовать про Грузию и любить ее хочется не слащаво выдуманной любовью, а чтобы это было что-то настоящее, так как есть эта глубокая, старая связь, которая живет внутри. Нужно эту связь народов поддерживать и не терять.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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грузия глазами иностранцев, грузия, россия, аналитика, интервью