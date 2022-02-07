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Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19
Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19
Проблема лишнего веса – один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T17:44+0400
2022-02-07T17:44+0400
2022-02-07T17:44+0400
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Спорт и физические нагрузки способны снизить риск заражения коронавирусом - об этом свидетельствуют результаты исследования испанских ученых из клиники Университета Наварры.Исследователи доказали, что гормоны, которые вырабатывают мышцы во время активных физических упражнений, снижают угрозу заражения коронавирусом и осложнения в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К такому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Именно ее научное исследование получило премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).Родригес уверена, что ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, наука, новости, здоровье, общество
Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19
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Проблема лишнего веса – один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik.
Спорт и физические нагрузки способны снизить риск заражения коронавирусом - об этом свидетельствуют результаты исследования
испанских ученых из клиники Университета Наварры.
Исследователи доказали, что гормоны, которые вырабатывают мышцы во время активных физических упражнений, снижают угрозу заражения коронавирусом и осложнения в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией.
К такому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Именно ее научное исследование получило премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).
"Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", - отмечено в сообщении клиники.
Родригес уверена, что ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19".
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