https://sputnik-georgia.ru/20220207/stal-izvesten-sposob-umenshit-risk-zarazheniya-covid-19-264224138.html

Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19

Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19

Проблема лишнего веса – один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T17:44+0400

2022-02-07T17:44+0400

2022-02-07T17:44+0400

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Спорт и физические нагрузки способны снизить риск заражения коронавирусом - об этом свидетельствуют результаты исследования испанских ученых из клиники Университета Наварры.Исследователи доказали, что гормоны, которые вырабатывают мышцы во время активных физических упражнений, снижают угрозу заражения коронавирусом и осложнения в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К такому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Именно ее научное исследование получило премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).Родригес уверена, что ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, наука, новости, здоровье, общество