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Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19
Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19
Проблема лишнего веса – один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T17:44+0400
2022-02-07T17:44+0400
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Спорт и физические нагрузки способны снизить риск заражения коронавирусом - об этом свидетельствуют результаты исследования испанских ученых из клиники Университета Наварры.Исследователи доказали, что гормоны, которые вырабатывают мышцы во время активных физических упражнений, снижают угрозу заражения коронавирусом и осложнения в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К такому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Именно ее научное исследование получило премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).Родригес уверена, что ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, наука, новости, здоровье, общество

Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19

17:44 07.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкФитнес зал
Фитнес зал - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Проблема лишнего веса – один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Спорт и физические нагрузки способны снизить риск заражения коронавирусом - об этом свидетельствуют результаты исследования испанских ученых из клиники Университета Наварры.
Исследователи доказали, что гормоны, которые вырабатывают мышцы во время активных физических упражнений, снижают угрозу заражения коронавирусом и осложнения в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией.
© AP Photo / Francois MoriБегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
© AP Photo / Francois Mori
К такому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Именно ее научное исследование получило премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).

"Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", - отмечено в сообщении клиники.

Родригес уверена, что ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19".
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