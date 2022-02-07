https://sputnik-georgia.ru/20220207/stalo-izvestno-o-sostoyanii-andreya-zvyagintseva-tyazhelo-perenesshego-covid-19-264224904.html

Стало известно о состоянии Андрея Звягинцева, тяжело перенесшего COVID-19

Стало известно о состоянии Андрея Звягинцева, тяжело перенесшего COVID-19

Осенью Звягинцев сильно заболел: режиссер заразился COVID-19 и его на время даже ввели в искусственную кому 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T18:18+0400

2022-02-07T18:18+0400

2022-02-07T18:18+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

андрей звягинцев

российский шоу-бизнес

кино

коронавирус covid-19

кирилл серебренников

елизавета боярская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24241/48/242414849_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_3838cedcfef4a89d6b1c9d8fdbc7397e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Друг Андрея Звягинцева, российский актер Владимир Мишуков рассказал о состоянии кинорежиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус.Артист опубликовал у себя в Instagram пост по случаю дня рождения Звягинцева, которому накануне исполнилось 58 лет, и поделился новостью о состоянии кинодеятеля."У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре", — пишет Мишуков.К посту актер приложил фотографию Звягинцева: на снимке режиссер улыбается, держа в руках большой букет цветов, роз и гортензий. Когда сделано фото — не ясно.Под постом, в комментариях, можно прочитать множество поздравлений, адресованных кинематографисту. Звягинцева поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие.Андрей Звягинцев — всемирно известный российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Прославился работамит "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

андрей звягинцев, российский шоу-бизнес, кино, коронавирус covid-19, кирилл серебренников, елизавета боярская