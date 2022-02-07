https://sputnik-georgia.ru/20220207/uchenye-nazvali-novyy-sposob-effektivnogo-pokhudeniya-264089062.html
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Специалисты считают, что эффективно похудеть, а затем сохранять вес низким довольно сложно
2022-02-07T06:30+0400
2022-02-07T06:30+0400
2022-02-07T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Новый способ эффективного похудения – это сбросить вес путем развития мышц, а не агрессивными диетами: к такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Джорджия в США.Ученые уверены, что на процесс снижения жировых отложений значительно влияет состояние мышц человека. Поэтому их правильное развитие поможет избавиться от лишнего веса и похудеть.С помощью активных силовых тренировок, укрепляющих мышцы, по словам исследователей, можно эффективно похудеть со 100 до 50 килограммов.Слабые мышцы свидетельствуют о низкой физической активности, неправильном питании и стрессах – все эти факторы повышают, в том числе риск развития сахарного диабета и усугубляют проблемы с сосудами, подчеркивают ученые.Специалисты считают, что эффективно похудеть, а затем сохранять вес низким довольно сложно, поэтому они надеются, что набор мышечной массы станет новым способом улучшить метаболизм и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лика Пирвели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg
общество, справки , новости, наука, здоровье, похудение, диета, советы врачей
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
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Специалисты считают, что эффективно похудеть, а затем сохранять вес низким довольно сложно
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Новый способ эффективного похудения – это сбросить вес путем развития мышц, а не агрессивными диетами: к такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Джорджия в США.
В результате исследований ученые установили, что благодаря укреплению мышц можно сохранить здоровье и эффективно похудеть.
Ученые уверены, что на процесс снижения жировых отложений значительно влияет состояние мышц человека. Поэтому их правильное развитие поможет избавиться от лишнего веса и похудеть.
С помощью активных силовых тренировок, укрепляющих мышцы, по словам исследователей, можно эффективно похудеть со 100 до 50 килограммов.
Слабые мышцы свидетельствуют о низкой физической активности, неправильном питании и стрессах – все эти факторы повышают, в том числе риск развития сахарного диабета и усугубляют проблемы с сосудами, подчеркивают ученые.
Специалисты считают, что эффективно похудеть, а затем сохранять вес низким довольно сложно, поэтому они надеются, что набор мышечной массы станет новым способом улучшить метаболизм и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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