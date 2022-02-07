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В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО
В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО
На сегодня захоронение считается одним из самых древнейших из обнаруженных в мире захоронений воительниц 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T15:36+0400
2022-02-07T15:36+0400
2022-02-07T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. В Грузии стало известно об уникальной находке – гробнице амазонки, которую обнаружили в 1927 году на окраине Тбилиси, в районе Земо Авчала.Об уникальной находке, сделанной 95 лет назад археологом Георгием Наморадзе, широкой общественности стало известно несколько дней назад. В гробнице были найдены останки женщины, захороненной с воинскими почестями, сообщает телеканал "Рустави 2". Любопытно, что находка, по современным данным, считается самой ранней в мире гробницей женщины-воина.Внимание археологов привлекли фрагмент бронзового меча в гробнице, нижняя челюсть лошади и украшения, которые, по мнению ученых, были помещены в гробницу "амазонки" в XI-IX до н. э. Женщина была найдена в гробнице в сидячей позе. Кроме того, у нее обнаружили рану на черепе."Это говорит о том, что гендерных стереотипов, которые мы имеем сегодня, в том обществе не было. Женщины и мужчины имели равные права", – сказал заведующий научным отделом истории и археологии Национального музея Грузии Михаил Абрамишвили.Обнаруженные артефакты теперь хранятся в Национальном музее Грузии.По предварительной оценке специалистов установлено, что, судя по черепу, это была молодая женщина. Теперь ученым необходимо провести соответствующие исследования, чтобы доказать, что обнаруженные почти столетие назад останки действительно принадлежат женщине-воину.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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археология, новости, грузия, общество, культура
В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО
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На сегодня захоронение считается одним из самых древнейших из обнаруженных в мире захоронений воительниц
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. В Грузии стало известно об уникальной находке – гробнице амазонки, которую обнаружили в 1927 году на окраине Тбилиси, в районе Земо Авчала.
Об уникальной находке, сделанной 95 лет назад археологом Георгием Наморадзе, широкой общественности стало известно несколько дней назад. В гробнице были найдены останки женщины, захороненной с воинскими почестями, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Любопытно, что находка, по современным данным, считается самой ранней в мире гробницей женщины-воина.
Внимание археологов привлекли фрагмент бронзового меча в гробнице, нижняя челюсть лошади и украшения, которые, по мнению ученых, были помещены в гробницу "амазонки" в XI-IX до н. э. Женщина была найдена в гробнице в сидячей позе. Кроме того, у нее обнаружили рану на черепе.
"Это говорит о том, что гендерных стереотипов, которые мы имеем сегодня, в том обществе не было. Женщины и мужчины имели равные права", – сказал заведующий научным отделом истории и археологии Национального музея Грузии Михаил Абрамишвили.
Обнаруженные артефакты теперь хранятся в Национальном музее Грузии.
По предварительной оценке специалистов установлено, что, судя по черепу, это была молодая женщина. Теперь ученым необходимо провести соответствующие исследования, чтобы доказать, что обнаруженные почти столетие назад останки действительно принадлежат женщине-воину.
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