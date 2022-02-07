https://sputnik-georgia.ru/20220207/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-treylerov-264222534.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для трейлеров

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для трейлеров

Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения интенсивных очистительных работ 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T17:09+0400

2022-02-07T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, открыта для грузовых машин, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Ограничения на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс для автомобилей с прицепом и полуприцепом ввели накануне из-за снега и гололеда. Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения интенсивных очистительных работ.Движение через тоннели для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест будет односторонним.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мцхета-степанцминда-ларс, новости, погода, грузия, национальное агентство окружающей среды, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, россия