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Воздушные границы Беларуси под охраной комплекса С-400 - видео
Воздушные границы Беларуси под охраной комплекса С-400 - видео
В Беларусь прибыл новейший российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" из состава ВВС и ПВО Восточного военного округа. 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T15:20+0400
2022-02-07T15:20+0400
2022-02-07T15:20+0400
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с-400
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Система будет задействована в проверке сил реагирования Союзного государства в ходе совместных российско-белорусских учений. Боевой расчет уже встал на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России и взял под контроль воздушное пространство над Брестской областью.
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россия, беларусь, с-400, видео
Воздушные границы Беларуси под охраной комплекса С-400 - видео
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В Беларусь прибыл новейший российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" из состава ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Система будет задействована в проверке сил реагирования Союзного государства в ходе совместных российско-белорусских учений. Боевой расчет уже встал на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России и взял под контроль воздушное пространство над Брестской областью.