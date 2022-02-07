https://sputnik-georgia.ru/20220207/vozdushnye-granitsy-belarusi-pod-okhranoy-kompleksa-s-400---video-264219926.html

Воздушные границы Беларуси под охраной комплекса С-400 - видео

Воздушные границы Беларуси под охраной комплекса С-400 - видео

В Беларусь прибыл новейший российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" из состава ВВС и ПВО Восточного военного округа. 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T15:20+0400

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россия

беларусь

с-400

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Система будет задействована в проверке сил реагирования Союзного государства в ходе совместных российско-белорусских учений. Боевой расчет уже встал на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России и взял под контроль воздушное пространство над Брестской областью.

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россия, беларусь, с-400, видео