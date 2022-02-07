https://sputnik-georgia.ru/20220207/vrachi-rasskazali-o-maksimalno-dopustimoy-portsii-meda-v-sutki-264117583.html

Врачи рассказали о максимально допустимой порции меда в сутки

Врачи рассказали о максимально допустимой порции меда в сутки

Натуральный пчелиный мед - полезный продукт, который используется в питании и лечебных целях

2022-02-07T06:44+0400

2022-02-07T06:44+0400

2022-02-07T06:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. О максимально допустимой порции меда в сутки – сколько можно съедать этого продукта в день, не причиняя вреда здоровью, и кому он противопоказан, рассказали врачи.По словам медиков, максимально допустимая порция меда в сутки не более 50 грамм или не более двух столовых ложек при условии, что другой сахар человек в пищу употреблять не будет.Антиоксиданты, которые есть меде, препятствуют окислению клеток, а фруктоза и витамины служат источником энергии, поэтому врачи рекомендуют употреблять продукт в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни.Врачи также рекомендуют не нагревать мед, так как в процессе нагревания он, потеряв свои активные компоненты, превратится в обычный сахар.Мед может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, поэтому он категорически противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки , советы врачей, мед, здоровье, новости, общество