https://sputnik-georgia.ru/20220207/za-god-pozhary-v-gruzii-unesli-zhizni-45-chelovek-264182361.html

За год пожары в Грузии унесли жизни 45 человек

За год пожары в Грузии унесли жизни 45 человек

В 2021 году во время пожаров в Грузии сгорело 428 зданий

2022-02-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. В Грузии в 2021 году в результате пожаров пострадали 184 человека, а скончались 45 человек, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат").Всего в 2021 году произошло 11 150 пожаров, что на 2 тысячи меньше показателей 2020 года.В 2021 году во время пожаров сгорело 428 зданий.Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, сакстат, общество, происшествия