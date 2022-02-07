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За год пожары в Грузии унесли жизни 45 человек
За год пожары в Грузии унесли жизни 45 человек
В 2021 году во время пожаров в Грузии сгорело 428 зданий
2022-02-07T07:01+0400
2022-02-07T07:01+0400
2022-02-07T08:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. В Грузии в 2021 году в результате пожаров пострадали 184 человека, а скончались 45 человек, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат").Всего в 2021 году произошло 11 150 пожаров, что на 2 тысячи меньше показателей 2020 года.В 2021 году во время пожаров сгорело 428 зданий.Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, сакстат, общество, происшествия
За год пожары в Грузии унесли жизни 45 человек
07:01 07.02.2022 (обновлено: 08:05 07.02.2022) Подписаться на
В 2021 году во время пожаров в Грузии сгорело 428 зданий
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. В Грузии в 2021 году в результате пожаров пострадали 184 человека, а скончались 45 человек, следует из данных Национальной службы статистики ("Сакстат").
Всего в 2021 году произошло 11 150 пожаров, что на 2 тысячи меньше показателей 2020 года.
В 2021 году во время пожаров сгорело 428 зданий.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте
"Сакстата".
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