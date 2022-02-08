https://sputnik-georgia.ru/20220208/chto-podarit-parnyu-ili-devushke-na-14-fevralya-idei-podarkov-264243218.html

Что подарить парню или девушке на 14 февраля? Идеи подарков

Что подарить парню или девушке на 14 февраля? Идеи подарков

Приближается День Святого Валентина или День всех влюбленных - самый романтический праздник в году во многих странах мира празднуют 14 февраля

2022-02-08T13:14+0400

2022-02-08T13:14+0400

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справки

день святого валентина

общество

праздник

подарки

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Влюбленные в День святого Валентина на протяжении столетий признаются друг другу в любви и дарят подарки, поэтому в преддверии праздника вопрос, что подарить парню или девушке на 14 февраля, очень актуален.Sputnik Грузия собрал лучшие идеи подарков для тех, кто еще не решил, что подарить девушке или парню на День святого Валентина.Идеи подарковВыбор подарка – дело нелегкое, ведь правильно выбранный презент может стать идеальным способом признания в любви. Поэтому включайте свою фантазию и начните выбирать подарок прямо сейчас, чтобы не упустить свой шанс рассказать о своих чувствах объекту обожания.Порадовать и удивить девушку или парня возможно как с помощью символичных презентов, так и дорогих и практичных подарков – все зависит от ваших возможностей и их предпочтений.Дополнить подарок можно "валентинкой" – открыткой в виде сердечек со стихами и пожеланиями, которые уже более полутора тысяч лет остаются символом Дня святого Валентина.Что подарить девушкеВ День влюбленных в подарке ценится больше романтический дух, а не стоимость, поэтому подарки могут быть самыми различными – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шары и многие другие вещи, желательно имеющие форму сердца.Например, девушкам, которые больше времени проводят за компьютером, чем возле зеркала, можно подарить USB-флешку в красивом корпусе с камушками, мышку с узорами или наушники со стразами.На 14 февраля девушке, увлекающейся фотографией, можно подарить карманный принтер, дизайнерский фоторемешок, водонепроницаемый чехол для фотоаппарата, набор мини-фильтров, портативный аккумулятор, красивую рамку для фотографий или просто шоколадный фотоаппарат.Любительницам современных гаджетов подарить можно органайзер-блокнот с беспроводной зарядкой, смарт-часы, портативный отпариватель, фитнес браслет, смартфон, планшет и так далее.Подарить девушке можно косметику, парфюмерию, шарф, сумку, косметичку, маникюрный набор и так далее – выбор очень велик, но только если вы знаете ее предпочтения.Хорошая идея подарить девушке изысканное женское белье, но если вы не знаете точных размеров, лучше ограничиться шелковым халатиком или красивым пеньюаром.Порадуйте девушку 14 февраля романтическим мини-путешествием, а также сертификатом на поход в SPA-салон или любимый магазин. Подарите девушке красивый альбом с фотографиями, напоминающими о разных этапах ваших отношений, а лучше совместную фотосессию, которые в последнее время стали очень популярны.Любая женщина, независимо от возраста, любит драгоценности, поэтому лучшая идея подарка на 14 февраля – это ювелирные изделия.Любая современная девушка мечтает о личном транспорте, поэтому отличная идея подарить любимой 14 февраля красивый автомобиль, если конечно у вас есть на это средства.Конечно, далеко не все в жизни оценивается деньгами. Стоимость подарка – не самый главный фактор. Иногда даже самая дешевая безделушка, подаренная с любовью, оказывается дороже золота и брильянтов.Что подарить парнюПарню на 14 февраля можно подарить практически все – кошелек, оригинальный брелок, зонтик, мужской маникюрный набор, парфюм, набор косметических средств для бритья, портсигар или зажигалку, если он курит и многое другое.Отличная идея подарить парню, который много времени проводит за компьютером специальные очки, помогающие сохранить зрение, или USB-карты, выполненные в строгом в деловом стиле.Автомобилистам можно подарить функциональный брелок, умеющий измерять давление в шинах или размораживать замки.Подбирая подарок парню стоит помнить о его увлечениях и предпочтениях. Если любимый человек увлекается экстремальными видами спорта, можно подарить сертификат на полет на воздушном шаре, параплане или прыжок с парашютом. Можно также выбрать совместную прогулку на лошадях, поход в театр или на романтический фильм.Парню 14 февраля можно подарить интимные презенты. Например, сексуальные трусы с признанием в любви или с прикольной картиной, которые можно заказать в фотосалоне. А еще можно преподнести футболки с различными любовными или забавными надписями.Прекрасной альтернативой любому подарку станет романтический ужин, ведь путь к сердцу мужчины лежит именно через желудок. Приготовьте к ужину его любимые блюда и сервируйте их в форме сердца. Романтическую обстановку довершат свечи и соответствующая музыка.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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справки , день святого валентина, общество, праздник, подарки