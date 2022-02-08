https://sputnik-georgia.ru/20220208/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-8-fevralya-264238304.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 8 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 8 февраля

Следом за Тбилиси антилидерами ковид-заражения в стране по-прежнему являются регионы Имерети и Аджария 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T11:27+0400

2022-02-08T11:27+0400

2022-02-08T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинские медики из 24 616 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 11 801 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 73 251 тест на коронавирус, 53 616 – на антиген, 19 635 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 350 454 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 221 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 124 442 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 15 300.На данный момент в Грузии 210 686 активных случаев, из них 6 082 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 228 пациентов тяжелое, из них 277 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 897 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 202 707 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 43 человека.Показатель положительности по данным на 8 февраля составляет 33,61%, за две недели – 28,31%, за семь дней – 31,86%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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