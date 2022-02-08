https://sputnik-georgia.ru/20220208/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-tbilisi-264265824.html

Два человека погибли в ДТП в Тбилиси

Два человека погибли в ДТП в Тбилиси

На месте в данный момент работают эксперты-криминалисты, причина аварии станет известна после экспертизы 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T23:54+0400

2022-02-08T23:54+0400

2022-02-08T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили столкнулись автомобиль и мотоцикл, погибли два человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".На месте в данный момент работает полиция. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.По данным телеканала "Мтавари архи", причиной трагического ДТП стало превышение скорости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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