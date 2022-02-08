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Два человека погибли в ДТП в Тбилиси
Два человека погибли в ДТП в Тбилиси
На месте в данный момент работают эксперты-криминалисты, причина аварии станет известна после экспертизы 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T23:54+0400
2022-02-08T23:54+0400
2022-02-08T23:54+0400
грузия
новости
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дтп
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили столкнулись автомобиль и мотоцикл, погибли два человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".На месте в данный момент работает полиция. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.По данным телеканала "Мтавари архи", причиной трагического ДТП стало превышение скорости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, происшествия, дтп
Два человека погибли в ДТП в Тбилиси
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На месте в данный момент работают эксперты-криминалисты, причина аварии станет известна после экспертизы
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. На окраине Тбилиси в районе Варкетили столкнулись автомобиль и мотоцикл, погибли два человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".
На месте в данный момент работает полиция. Точная причина аварии станет известна после экспертизы.
По данным телеканала "Мтавари архи", причиной трагического ДТП стало превышение скорости.
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