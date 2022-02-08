https://sputnik-georgia.ru/20220208/glavnyy-infektsionist-gruzii-sovetuet-otnestis-k-omikronu-serezno-264235518.html

Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно

Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно

"Омикрон" это далеко не грипп и не простуда, болезнь может вызвать серьезные последствия, предупреждает Тенгиз Церцвадзе 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T10:10+0400

2022-02-08T10:10+0400

2022-02-08T10:14+0400

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. "Омикрон" далеко не легкий вариант коронавируса и не нужно относиться к нему с пренебрежением, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании "Имеди".Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы. Из-за этого многие граждане стали относиться к нему с пренебрежением.Церцвадзе подтвердил, что "омикрон" сравнительно легкий, чем предыдущий штамм "дельта", но не такой уж безобидный, как его считают многие."То, что у нас на "омикрон" смотрят с презрением, это огромная ошибка. Единственный выход – это вакцинация", – отметил Церцвадзе.Сейчас суточный показатель инфицирования в Грузии непомерно высокий. Порой в день выявляется 26-28 тысяч зараженных. С начала пандемии зафиксировано более 1,3 миллиона случаев инфицирования.Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество