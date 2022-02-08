https://sputnik-georgia.ru/20220208/glavnyy-infektsionist-gruzii-sovetuet-otnestis-k-omikronu-serezno-264235518.html
Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно
Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно
"Омикрон" это далеко не грипп и не простуда, болезнь может вызвать серьезные последствия, предупреждает Тенгиз Церцвадзе 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T10:10+0400
2022-02-08T10:10+0400
2022-02-08T10:14+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24793/94/247939413_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_97a5d4ee56ffa783e5ee1fab30b0daef.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. "Омикрон" далеко не легкий вариант коронавируса и не нужно относиться к нему с пренебрежением, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании "Имеди".Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы. Из-за этого многие граждане стали относиться к нему с пренебрежением.Церцвадзе подтвердил, что "омикрон" сравнительно легкий, чем предыдущий штамм "дельта", но не такой уж безобидный, как его считают многие."То, что у нас на "омикрон" смотрят с презрением, это огромная ошибка. Единственный выход – это вакцинация", – отметил Церцвадзе.Сейчас суточный показатель инфицирования в Грузии непомерно высокий. Порой в день выявляется 26-28 тысяч зараженных. С начала пандемии зафиксировано более 1,3 миллиона случаев инфицирования.Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24793/94/247939413_319:0:2682:1772_1920x0_80_0_0_6c5c305b004d71cf82dbc2580602c90a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно
10:10 08.02.2022 (обновлено: 10:14 08.02.2022) Подписаться на
"Омикрон" это далеко не грипп и не простуда, болезнь может вызвать серьезные последствия, предупреждает Тенгиз Церцвадзе
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik.
"Омикрон" далеко не легкий вариант коронавируса и не нужно относиться к нему с пренебрежением, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании "Имеди"
.
Грузия находится на пике шестой волны коронавируса. Широкое распространение инфекции связано с появлением нового штамма "омикрон", который считается очень заразным, но менее тяжелым, чем предыдущие штаммы. Из-за этого многие граждане стали относиться к нему с пренебрежением.
"Самой большой и серьезной ошибкой является восприятие "омикрона" как обычного гриппа или простуды, и поэтому практически ничего не нужно, в том числе и вакцинация, мол, если заразимся, то легко его перенесем", – заявил Церцвадзе.
Церцвадзе подтвердил, что "омикрон" сравнительно легкий, чем предыдущий штамм "дельта", но не такой уж безобидный, как его считают многие.
"То, что у нас на "омикрон" смотрят с презрением, это огромная ошибка. Единственный выход – это вакцинация", – отметил Церцвадзе.
Сейчас суточный показатель инфицирования в Грузии непомерно высокий. Порой в день выявляется 26-28 тысяч зараженных. С начала пандемии зафиксировано более 1,3 миллиона случаев инфицирования.
Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.