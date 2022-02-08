https://sputnik-georgia.ru/20220208/goroskop-na-segodnya-9-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264233468.html

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 9 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает... 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T09:52+0400

2022-02-08T09:52+0400

2022-02-08T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 9 февраля нужно умерить деловую активность. Желание доминировать осложнит сегодня им отношения с начальством и коллегами. Знаку зодиака не следует сегодня предпринимать резких шагов и гнаться за быстрыми результатами. По гороскопу Овнам следует уделить внимание здоровью и питанию – кофе и перекусы могут навредить желудку.ТелецТельцы 9 февраля смогут преуспеть в делах, но решения принимать им сегодня нужно быстро. Благоприятно сегодня и для решения финансовых проблем. По гороскопу знаку зодиака нужно сохранять сегодня с начальством ровные отношения. Переутомление отрицательно отразится на самочувствии Тельцов – им следует разумно распределить силы на работу и отдых.БлизнецыБлизнецы 9 февраля все важные вопросы и проблемы должны решать вместе с партнером, а не полагаться только на интуицию, которая может сегодня подвести. Вещи, которые знак зодиака сегодня купит, будут реально нужными, а по соотношению качества и цены – просто идеальными. В бытовых вопросах Близнецы могут положиться на свою интуицию. По гороскопу одиноких ждет романтический вечер.РакУ Раков 9 февраля будет возможность блеснуть талантами и показать себя в выгодном свете. По гороскопу благоприятно сегодня для того, чтобы завести полезные знакомства и найти спонсора для реализации собственных проектов. Внутреннее напряжение знака зодиака достигнет апогея, но чтобы плохое настроение не помешало им наслаждаться жизнью, Раку следует сдержать свои эмоции.ЛевЛьвы 9 февраля смогут браться за любое дело и показать свою работоспособность. Новые идеи, пришедшие в голову знаку зодиака, осложнят отношения с начальством. Гороскоп рекомендует Львам продолжать действовать, но советует обуздать эмоции и проявить сдержанность в отношениях с окружающими людьми. Заводить сегодня интрижки не следует, чтобы не спровоцировать ревность партнера.ДеваДевам 9 февраля придется преодолевать препятствия на работе и проявить осторожность даже в мелочах. Знаку зодиака выгодное сотрудничество принесет предложение коммерческого характера. Из-за нагрузки на работе возможны бессонница и повышенная раздражительность. Гороскоп советует Девам выбирать круг общения и занятий, которые им всегда в радость.ВесыВесам 9 февраля следует отложить амбициозные планы и закончить текущую работу. День подходит для планирования будущих шагов. Знак зодиака, пользуясь своим красноречием, сможет легко найти спонсоров, готовых профинансировать их начинания. К вечеру самочувствие ухудшится. Гороскоп не советует тратить эмоции на избранника, у которого другие планы на жизнь.СкорпионФинансовое положение Скорпионов 9 февраля может оказаться под ударом. Есть вероятность нечестного займа и деньги вряд ли вернут. По гороскопу представители знака зодиака сегодня разочаруются в человеке, с которым планировали работать в будущем. Знак зодиака сможет найти сегодня баланс во всем и исправить то, что больше не работает, в том числе и отношения.СтрелецСтрельцам 9 февраля нужно все хорошо обдумать и взвесить последствия, а не действовать на свой страх и риск. Стрельцам, при общении с людьми, которых они давно не видели и не имели общих дел, нужно сегодня соблюдать осторожность. А вот принципиальность в отношении с партнером неуместна – лучше сесть вместе и мирно обсудить все, что наболело.КозерогПо гороскопу Козерогам 9 февраля следует посвятить домашним делам, а решение серьезных и сложных вопросов отложить. Из-за преодоления сложных препятствий на работе и дома у знака зодиака могут быть нервные срывы, поэтому им нужно свести свои обязанности до минимума. Не упустите возможность изменить свою личную жизнь к лучшему, которая обязательно появится.ВодолейВодолеям 9 февраля нужно сосредоточится на проблемах, которые они смогут быстро решить. В пользу представителей знака зодиака сегодня разрешится и внезапно возникший конфликт. По гороскопу Водолеев также огорчат небольшие семейные неприятности – им придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Благоприятно сегодня для планирования сбережений.РыбыРыбам 9 февраля общение с противоположным полом поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций и восстановить баланс между поступками и чувствами. Действия знака зодиака приобретут сегодня конкретность и целенаправленность, и они убедятся в правильности своих действий. Гороскоп рекомендует заняться легкими физическими нагрузками.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака