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Грузинский фигурист – лучший среди европейцев после короткой программы на ОИ в Пекине
Грузинский фигурист – лучший среди европейцев после короткой программы на ОИ в Пекине
Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии, южнокореец и американец 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T14:44+0400
2022-02-08T14:44+0400
2022-02-08T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал пятый результат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и обошел всех европейских конкурентов.За свое выступление Квителашвили получил 97.98 баллов, что является лучшим результатом фигуриста в карьере.Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии (Юма Кагияма и Шома Уно), южнокореец Джунхван Ча и американец Натан Чен, набравший 113.97 баллов и возглавивший турнирную таблицу.Произвольную программу мужчины представят на суд зрителей и жюри 10 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Грузинский фигурист – лучший среди европейцев после короткой программы на ОИ в Пекине
14:44 08.02.2022 (обновлено: 15:42 08.02.2022) Подписаться на
Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии, южнокореец и американец
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал пятый результат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и обошел всех европейских конкурентов.
За свое выступление Квителашвили получил 97.98 баллов, что является лучшим результатом
фигуриста в карьере.
"Я очень доволен своим выступлением. Все элементы выполнил спокойно и уверенно. У меня были два четверных прыжка и тройной аксель. Эмоционально я сейчас нахожусь в отличном состоянии", – так прокомментировал Квителашвили свое выступление.
Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии (Юма Кагияма и Шома Уно), южнокореец Джунхван Ча и американец Натан Чен, набравший 113.97 баллов и возглавивший турнирную таблицу.
Произвольную программу мужчины представят на суд зрителей и жюри 10 февраля.
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