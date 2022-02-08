https://sputnik-georgia.ru/20220208/gruzinskiy-figurist---luchshiy-sredi-evropeytsev-posle-korotkoy-programmy-na-oi-v-pekine-264247134.html

Грузинский фигурист – лучший среди европейцев после короткой программы на ОИ в Пекине

Грузинский фигурист – лучший среди европейцев после короткой программы на ОИ в Пекине

Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии, южнокореец и американец 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T14:44+0400

2022-02-08T14:44+0400

2022-02-08T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал пятый результат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и обошел всех европейских конкурентов.За свое выступление Квителашвили получил 97.98 баллов, что является лучшим результатом фигуриста в карьере.Лучше Квителашвили в короткой программе выступили два представителя Японии (Юма Кагияма и Шома Уно), южнокореец Джунхван Ча и американец Натан Чен, набравший 113.97 баллов и возглавивший турнирную таблицу.Произвольную программу мужчины представят на суд зрителей и жюри 10 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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спорт, новости, грузия, пекин, фигурное катание, олимпийские игры в пекине