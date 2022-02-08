https://sputnik-georgia.ru/20220208/gruziya-zaschischaet-brend-svoey-produktsii---pochemu-v-armenii-nedovolny-264255606.html

Грузия защищает бренд своей продукции - почему в Армении недовольны

Грузия защищает бренд своей продукции - почему в Армении недовольны

В Грузии "мацони" в качестве географического указания зарегистрировано еще с 2012 года, но это название похоже на название молочного продукта, производимого в... 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T17:59+0400

2022-02-08T17:59+0400

2022-02-08T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун", сообщил Sputnik Армения."В Грузии "мацони" в качестве географического указания зарегистрировано еще с 2012 года, несмотря на то, что наш офис представлял возражения, объяснял, что это название очень похоже на название молочного продукта, производимого в Армении", - заявила и.о. главы офиса интеллектуальной собственности министерства экономики РА Кристине Гамбарян.В результате, по ее словам, Грузия как транзитная страна стала создавать препятствия для армянских производителей молочных продуктов, в связи с экспортом через ее территорию мацуна именно с этой маркировкойОднако, по словам и.о. главы офиса интеллектуальной собственности, уже достигнута договоренность с грузинской стороной об обсуждении данного вопроса и заключении соглашения о взаимном признании и соблюдении географических обозначений. Планируется дать вопросу правовое решение. Как ожидается, соглашение будет подписано сроком на 5 лет."Мы должны договориться с Грузией о том, что их "Мацони" может быть беспрепятственно импортировано на нашу территорию, а наш "Мацун" - свободно экспортироваться в Грузию, и что они позволят его продавать как в своей стране, так и в качестве транзитного государства экспортировать в третьи страны", - отметила Габрилян.А пока не достигнуто соглашение, армянские производители начали экспортировать мацун в Россию под брендом "Армянский горный йогурт".В компании "Мариана" заявили, что Грузия зарегистрировала географическое указание много лет назад, но до недавнего времени требований не предъявлялось, не было запрета и препятствий.

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