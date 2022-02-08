https://sputnik-georgia.ru/20220208/kogda-u-detey-proyavlyaetsya-omikron-otvet-vracha-264237957.html

Когда у детей проявляется "омикрон"? Ответ врача

Когда у детей проявляется "омикрон"? Ответ врача

В данное время чаще всего заболевают школьники, что связано с их активным общением 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T11:11+0400

2022-02-08T11:11+0400

2022-02-08T11:22+0400

штамм коронавируса "омикрон"

дети

новости

общество

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Признаки штамма коронавируса "омикрон" у детей проявляются обычно через пару дней после инфицирования, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня", – сказала врач в беседе с РИА Новости.По словам медика, в данное время чаще всего заболевают школьники, а именно возрастная группа 7-14 лет и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.При этом анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола, уточнила специалист.Ранее Руженцова отмечала, что дети чаще всего переносят заражение "омикроном" в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента детей, а госпитализируют всего три процента.Со штаммом "омикрон", или мутацией B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. "Омикрон" несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. Штамм "омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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штамм коронавируса "омикрон", дети, новости, общество, коронавирус covid-19