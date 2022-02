Кто получит "Оскар"? Киноакадемия объявила номинантов

https://sputnik-georgia.ru/20220208/kto-poluchit-oskar-kinoakademiya-obyavila-nominantov-264256525.html

Церемония вручения премии "Оскар", 94-я по счету, состоится 27 марта в Лос-Анджелесе 08.02.2022

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Десять картин поборются за престижную премию "Оскар" в главной номинации "Лучший фильм" - американская киноакадемия объявила список номинантов "Оскара - 2022". Трансляция демонстрировалась на YouTube-канале кинопремии.Это фильмы "Белфаст" (Belfast) Кеннета Браны, "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA) Сиан Хедер, "Не смотрите наверх" (Don’t Look Up) Адама МакКея, "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, "Дюна" (Dune) Дени Вильнева, "Король Ричард" (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина, "Лакричная пицца" (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона, "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо, "Власть пса" (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион и "Вестсайдская история" (West Side Story) Стивена Спилберга.В гонке за звание лучшего режиссера будут состязаться Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").Что касается номинации "Лучшая актриса", на нее в этом году представлены Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). В аналогичной мужской категории номинированы Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").Получить статуэтку в номинации "Лучший иностранный фильм" могут ленты "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, "Рука бога" (È stata la mano di Dio) Паоло Соррентино, "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske) Йоакима Триера и "Побег" (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.В номинации "Лучший адаптированный сценарий" на "Оскар" претендуют "CODA: Ребенок глухих родителей", "Сядь за руль моей машины", "Дюна" и "Власть пса". В категории "Лучший оригинальный сценарий" оказались картины "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Белфаст", "Лакричная пицца" и "Худший человек на свете". А шанс стать лучшим полнометражным мультфильмом есть у картин "Райя и последний дракон", "Энканто", "Побег", "Лука" и "Митчеллы против машин".Грузинское кино в 2022 году осталось без номинаций — драма "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили, претендовавшая на борьбу в номинации "Лучший иностранный фильм", не вошла в шорт-лист премии.Церемония вручения "Оскар", 94-я по счету, состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

