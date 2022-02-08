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Нарушения на дорогах Грузии - штрафы для водителей
Нарушения на дорогах Грузии - штрафы для водителей
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Грузии колеблются от 3 до 90 долларов в зависимости от вида нарушения.
2022-02-08T19:02+0400
2022-02-08T19:02+0400
2022-02-08T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. "Умные" видеокамеры выписали более 2,3 миллиона штрафов, а полицейские - более 3,2 миллиона, за нарушение правил дорожного движения в Грузии в 2021 году, говорится в материалах МВД.Всего в Грузии 2 677 "умных" видеокамер, 944 из которых распознают номера, а 1733 - это камеры общего вида. "Умные" видеокамеры в прошлом году выписали штрафы на общую сумму 103,4 миллиона лари. Из них только в Тбилиси водители были оштрафованы на сумму около 46,9 миллиона лари.При этом за несоблюдение правил дорожного движения начисляемые на водительские права баллы потеряли более 305 тысяч водителей. Исчерпали допустимый лимит 94 человека. Для восстановления прав им придется сдавать экзамены заново. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения.Курс лари на вторник – 2,948 GEL/$1Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Нарушения на дорогах Грузии - штрафы для водителей
19:02 08.02.2022 (обновлено: 19:16 08.02.2022) Подписаться на
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Грузии колеблются от 3 до 90 долларов в зависимости от вида нарушения
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. "Умные" видеокамеры выписали более 2,3 миллиона штрафов, а полицейские - более 3,2 миллиона, за нарушение правил дорожного движения в Грузии в 2021 году, говорится в материалах МВД.
Всего в Грузии 2 677 "умных" видеокамер, 944 из которых распознают номера, а 1733 - это камеры общего вида.
"Умные" видеокамеры в прошлом году выписали штрафы на общую сумму 103,4 миллиона лари. Из них только в Тбилиси водители были оштрафованы на сумму около 46,9 миллиона лари.
При этом за несоблюдение правил дорожного движения начисляемые на водительские права баллы потеряли более 305 тысяч водителей. Исчерпали допустимый лимит 94 человека. Для восстановления прав им придется сдавать экзамены заново.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения.
Курс лари на вторник – 2,948 GEL/$1
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