https://sputnik-georgia.ru/20220208/ne-khvataet-dazhe-na-khleb-kak-pensionery-vyzhivayut-v-moldove---video-264235364.html

Не хватает даже на хлеб: как пенсионеры выживают в Молдове – видео

Не хватает даже на хлеб: как пенсионеры выживают в Молдове – видео

В современном мире очереди за хлебом кажутся пережитком войн и экономических кризисов. Но для молдавских пенсионеров они стали новой реальностью – единственным... 08.02.2022, Sputnik Грузия

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видео

молдова

мультимедиа

пенсионер

социальные проблемы

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В столице страны, Кишиневе, работает несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый, так называемый социальный хлеб. В очереди туда пенсионеры вынуждены стоять с самого утра. Как приходится выживать молдавским пенсионерам – смотрите в сюжете Sputnik Молдова.В Молдове сложная экономическая ситуация. Обычной пенсии пожилым людям часто не хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги. О продуктах питания и уж тем более лекарствах – речи вообще не идет. При этом счета за коммуналку растут: из-за газового кризиса, к которому привела политика нынешних молдавских властей, растут тарифы на электроэнергию.

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видео, молдова, мультимедиа, пенсионер, социальные проблемы, видео