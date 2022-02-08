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Не хватает даже на хлеб: как пенсионеры выживают в Молдове – видео
Не хватает даже на хлеб: как пенсионеры выживают в Молдове – видео
В современном мире очереди за хлебом кажутся пережитком войн и экономических кризисов. Но для молдавских пенсионеров они стали новой реальностью – единственным... 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T09:39+0400
2022-02-08T09:39+0400
2022-02-08T10:08+0400
видео
молдова
мультимедиа
пенсионер
социальные проблемы
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В столице страны, Кишиневе, работает несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый, так называемый социальный хлеб. В очереди туда пенсионеры вынуждены стоять с самого утра. Как приходится выживать молдавским пенсионерам – смотрите в сюжете Sputnik Молдова.В Молдове сложная экономическая ситуация. Обычной пенсии пожилым людям часто не хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги. О продуктах питания и уж тем более лекарствах – речи вообще не идет. При этом счета за коммуналку растут: из-за газового кризиса, к которому привела политика нынешних молдавских властей, растут тарифы на электроэнергию.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, молдова, мультимедиа, пенсионер, социальные проблемы, видео
Не хватает даже на хлеб: как пенсионеры выживают в Молдове – видео
09:39 08.02.2022 (обновлено: 10:08 08.02.2022) Подписаться на
В современном мире очереди за хлебом кажутся пережитком войн и экономических кризисов. Но для молдавских пенсионеров они стали новой реальностью – единственным способом сэкономить и прокормиться на скудную пенсию
В столице страны, Кишиневе, работает несколько точек, где в определенные часы можно купить дешевый, так называемый социальный хлеб. В очереди туда пенсионеры вынуждены стоять с самого утра. Как приходится выживать молдавским пенсионерам – смотрите в сюжете Sputnik Молдова
.
В Молдове сложная экономическая ситуация. Обычной пенсии пожилым людям часто не хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги. О продуктах питания и уж тем более лекарствах – речи вообще не идет.
При этом счета за коммуналку растут: из-за газового кризиса, к которому привела политика нынешних молдавских властей, растут тарифы на электроэнергию.