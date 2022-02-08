Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото
Пожар на рынке стройматериалов Элиава сразу становится новостью номер один, ведь там хранится много горючих материалов - краски, растворители, пластиковые и деревянные изделия.
Пожар на рынке стройматериалов Элиава сразу становится новостью номер один, ведь там хранится много горючих материалов - краски, растворители, пластиковые и деревянные изделия.
На этот раз огонь возник в складских помещениях одного из торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось вовремя остановить.
На этот раз огонь возник в складских помещениях одного из торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось вовремя остановить.
От пожара фактически, пострадало только одно здание из многих десятков, расположенных на территории рынка и прилегающей территории.
От пожара фактически, пострадало только одно здание из многих десятков, расположенных на территории рынка и прилегающей территории.
Пожарные среагировали очень быстро и менее чем за час потушили огонь. Но и то - пожар на Элиава происходит далеко не впервые. Натренировались.
Пожарные среагировали очень быстро и менее чем за час потушили огонь. Но и то - пожар на Элиава происходит далеко не впервые. Натренировались.
В последний раз крупный пожар у рынка Элиава был год назад - в начале февраля 2021 года. Тогда там сгорел склад с лакокрасочными материалами. Столб дыма был виден из разных районов Тбилиси. Тот пожар тушили 12 бригад в течение нескольких часов.
В последний раз крупный пожар у рынка Элиава был год назад - в начале февраля 2021 года. Тогда там сгорел склад с лакокрасочными материалами. Столб дыма был виден из разных районов Тбилиси. Тот пожар тушили 12 бригад в течение нескольких часов.
В феврале того же, 2021 года, близ рынка Элиава произошел и второй пожар - сгорела автомойка, которых там немало, как и автомастерских и магазинов по продаже покрышек. Кстати, а в самом начале февраля был пожар в здании, которое расположено чуть выше Элиава - это историческая постройка на проспекте Церетели, так называемые "Конюшни".
В феврале того же, 2021 года, близ рынка Элиава произошел и второй пожар - сгорела автомойка, которых там немало, как и автомастерских и магазинов по продаже покрышек. Кстати, а в самом начале февраля был пожар в здании, которое расположено чуть выше Элиава - это историческая постройка на проспекте Церетели, так называемые "Конюшни".
Пожар на рынке Элиава был и в сентябре 2020 года - в деревообрабатывающем цеху. Чаще всего причиной таких пожаров становятся замыкания или неисправности в электропроводке. Но окончательное слово должно сказать следствие.
Пожар на рынке Элиава был и в сентябре 2020 года - в деревообрабатывающем цеху. Чаще всего причиной таких пожаров становятся замыкания или неисправности в электропроводке. Но окончательное слово должно сказать следствие.
Кроме того, эксперты должны изучить вопрос, насколько эффективна вообще система противопожарной безопасности в помещениях рынка.
Кроме того, эксперты должны изучить вопрос, насколько эффективна вообще система противопожарной безопасности в помещениях рынка.
Пожары на таких объектах - это большой риск для предпринимателей. Ведь большинство из них не страхуют свой товар и магазины. В случае пожара они могут потерять все.
Пожары на таких объектах - это большой риск для предпринимателей. Ведь большинство из них не страхуют свой товар и магазины. В случае пожара они могут потерять все.
Во время крупных происшествий движение вокруг рынка Элиава частично прерывается - полиция направляет машины по другим улицам.
Во время крупных происшествий движение вокруг рынка Элиава частично прерывается - полиция направляет машины по другим улицам.