https://sputnik-georgia.ru/20220208/pochemu-v-tbilisi-goryat-rynki-novyy-pozhar-na-eliava---foto-264239230.html

Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото

Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото

Пожары на территории строительного рынка Элиава в Тбилиси стали происходить чуть ли не каждый год. В чем же причина таких несчастий, когда огонь уничтожает... 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T13:44+0400

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Новый пожар удалось сравнительно быстро ликвидировать - менее чем за час. Более десяти пожарных расчетов участвовали в тушении возгорания. Служба 112 отреагировала оперативно и огню не дали распространится на другие объекты.

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