Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220208/pochemu-v-tbilisi-goryat-rynki-novyy-pozhar-na-eliava---foto-264239230.html
Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото
Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото
Пожары на территории строительного рынка Элиава в Тбилиси стали происходить чуть ли не каждый год. В чем же причина таких несчастий, когда огонь уничтожает... 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T13:44+0400
2022-02-08T13:44+0400
фотоленты
мультимедиа
пожар
пожар на элиава
происшествия
новости в фотографиях
новости грузии в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237043_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6bacca380f965078a1d51d0c18c36e37.jpg
Новый пожар удалось сравнительно быстро ликвидировать - менее чем за час. Более десяти пожарных расчетов участвовали в тушении возгорания. Служба 112 отреагировала оперативно и огню не дали распространится на другие объекты.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237043_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_5805b27fb9e39d48958735cf2a7d8ef9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, мультимедиа, пожар, пожар на элиава, происшествия, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фото

Почему в Тбилиси горят рынки: новый пожар на Элиава - фото

13:44 08.02.2022
Подписаться на
Пожары на территории строительного рынка Элиава в Тбилиси стали происходить чуть ли не каждый год. В чем же причина таких несчастий, когда огонь уничтожает имущество и здания?
Новый пожар удалось сравнительно быстро ликвидировать - менее чем за час. Более десяти пожарных расчетов участвовали в тушении возгорания. Служба 112 отреагировала оперативно и огню не дали распространится на другие объекты.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожар на рынке стройматериалов Элиава сразу становится новостью номер один, ведь там хранится много горючих материалов - краски, растворители, пластиковые и деревянные изделия.

Пожар на рынке стройматериалов Элиава сразу становится новостью номер один, ведь там хранится много горючих материалов - краски, растворители, пластиковые и деревянные изделия. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожар на рынке стройматериалов Элиава сразу становится новостью номер один, ведь там хранится много горючих материалов - краски, растворители, пластиковые и деревянные изделия.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На этот раз огонь возник в складских помещениях одного из торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось вовремя остановить.

На этот раз огонь возник в складских помещениях одного из торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось вовремя остановить. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

На этот раз огонь возник в складских помещениях одного из торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось вовремя остановить.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

От пожара фактически, пострадало только одно здание из многих десятков, расположенных на территории рынка и прилегающей территории.

От пожара фактически, пострадало только одно здание из многих десятков, расположенных на территории рынка и прилегающей территории. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

От пожара фактически, пострадало только одно здание из многих десятков, расположенных на территории рынка и прилегающей территории.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожарные среагировали очень быстро и менее чем за час потушили огонь. Но и то - пожар на Элиава происходит далеко не впервые. Натренировались.

Пожарные среагировали очень быстро и менее чем за час потушили огонь. Но и то - пожар на Элиава происходит далеко не впервые. Натренировались. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожарные среагировали очень быстро и менее чем за час потушили огонь. Но и то - пожар на Элиава происходит далеко не впервые. Натренировались.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В последний раз крупный пожар у рынка Элиава был год назад - в начале февраля 2021 года. Тогда там сгорел склад с лакокрасочными материалами. Столб дыма был виден из разных районов Тбилиси. Тот пожар тушили 12 бригад в течение нескольких часов.

В последний раз крупный пожар у рынка Элиава был год назад - в начале февраля 2021 года. Тогда там сгорел склад с лакокрасочными материалами. Столб дыма был виден из разных районов Тбилиси. Тот пожар тушили 12 бригад в течение нескольких часов. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В последний раз крупный пожар у рынка Элиава был год назад - в начале февраля 2021 года. Тогда там сгорел склад с лакокрасочными материалами. Столб дыма был виден из разных районов Тбилиси. Тот пожар тушили 12 бригад в течение нескольких часов.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В феврале того же, 2021 года, близ рынка Элиава произошел и второй пожар - сгорела автомойка, которых там немало, как и автомастерских и магазинов по продаже покрышек. Кстати, а в самом начале февраля был пожар в здании, которое расположено чуть выше Элиава - это историческая постройка на проспекте Церетели, так называемые "Конюшни".

В феврале того же, 2021 года, близ рынка Элиава произошел и второй пожар - сгорела автомойка, которых там немало, как и автомастерских и магазинов по продаже покрышек. Кстати, а в самом начале февраля был пожар в здании, которое расположено чуть выше Элиава - это историческая постройка на проспекте Церетели, так называемые &quot;Конюшни&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В феврале того же, 2021 года, близ рынка Элиава произошел и второй пожар - сгорела автомойка, которых там немало, как и автомастерских и магазинов по продаже покрышек. Кстати, а в самом начале февраля был пожар в здании, которое расположено чуть выше Элиава - это историческая постройка на проспекте Церетели, так называемые "Конюшни".

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожар на рынке Элиава был и в сентябре 2020 года - в деревообрабатывающем цеху. Чаще всего причиной таких пожаров становятся замыкания или неисправности в электропроводке. Но окончательное слово должно сказать следствие.

Пожар на рынке Элиава был и в сентябре 2020 года - в деревообрабатывающем цеху. Чаще всего причиной таких пожаров становятся замыкания или неисправности в электропроводке. Но окончательное слово должно сказать следствие. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожар на рынке Элиава был и в сентябре 2020 года - в деревообрабатывающем цеху. Чаще всего причиной таких пожаров становятся замыкания или неисправности в электропроводке. Но окончательное слово должно сказать следствие.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кроме того, эксперты должны изучить вопрос, насколько эффективна вообще система противопожарной безопасности в помещениях рынка.

Кроме того, эксперты должны изучить вопрос, насколько эффективна вообще система противопожарной безопасности в помещениях рынка. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кроме того, эксперты должны изучить вопрос, насколько эффективна вообще система противопожарной безопасности в помещениях рынка.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожары на таких объектах - это большой риск для предпринимателей. Ведь большинство из них не страхуют свой товар и магазины. В случае пожара они могут потерять все.

Пожары на таких объектах - это большой риск для предпринимателей. Ведь большинство из них не страхуют свой товар и магазины. В случае пожара они могут потерять все. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пожары на таких объектах - это большой риск для предпринимателей. Ведь большинство из них не страхуют свой товар и магазины. В случае пожара они могут потерять все.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Во время крупных происшествий движение вокруг рынка Элиава частично прерывается - полиция направляет машины по другим улицам.

Во время крупных происшествий движение вокруг рынка Элиава частично прерывается - полиция направляет машины по другим улицам. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Во время крупных происшествий движение вокруг рынка Элиава частично прерывается - полиция направляет машины по другим улицам.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский