https://sputnik-georgia.ru/20220208/poddelka-dokumentov-v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlecheny-biznesmeny-264239704.html
Подделка документов в Грузии: к ответственности привлечены бизнесмены
Подделка документов в Грузии: к ответственности привлечены бизнесмены
С помощью фальшивых документов обвиняемые смогли принимать участие в тендерах, объявленных государством 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T11:59+0400
2022-02-08T11:59+0400
2022-02-08T12:20+0400
грузия
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии привлекли к уголовной ответственности двух человек за групповое изготовление и использование поддельных документов, говорится в информации на сайте ведомства.По данным следствия, обвиняемые от имени четырех компаний, находящихся под их управлением, заключили друг с другом поддельные договоры и выписали фальшивые счет-фактуры на общую сумму 1 112 800 лари (370 тысяч долларов) за строительные услуги. Тем самым они имитировали наличие у себя опыта ведения строительных работ, после чего использовали эти фальшивые документы для участия в государственных тендерах.Следствие продолжается по части первой статям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", а также "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт".Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, преступность в грузии
Подделка документов в Грузии: к ответственности привлечены бизнесмены
11:59 08.02.2022 (обновлено: 12:20 08.02.2022) Подписаться на
С помощью фальшивых документов обвиняемые смогли принимать участие в тендерах, объявленных государством
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии привлекли к уголовной ответственности двух человек за групповое изготовление и использование поддельных документов, говорится в информации на сайте ведомства.
По данным
следствия, обвиняемые от имени четырех компаний, находящихся под их управлением, заключили друг с другом поддельные договоры и выписали фальшивые счет-фактуры на общую сумму 1 112 800 лари (370 тысяч долларов) за строительные услуги.
Тем самым они имитировали наличие у себя опыта ведения строительных работ, после чего использовали эти фальшивые документы для участия в государственных тендерах.
Следствие продолжается по части первой статям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", а также "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт".
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
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