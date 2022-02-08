https://sputnik-georgia.ru/20220208/premer-ministr-gruzii-pozdravil-tgu-s-godovschinoy-osnovaniya-264240410.html

Премьер-министр Грузии поздравил ТГУ с годовщиной основания

Премьер-министр Грузии поздравил ТГУ с годовщиной основания

Старейшему вузу страны – Тбилисскому государственному университету 8 февраля исполнилось 104 года 08.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилисский государственный университет отмечает 100-летие

образование

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили с 104-летним юбилеем.Первый национальный университет на Кавказе был открыт в Тбилиси 8 февраля (26 января по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Строителя. В 1989 году университет получил имя одного из своих основателей, академика Иванэ Джавахишвили.Премьер словами благодарности вспомнил вклад основателей университета – Иване Джавахишвили, Петре Меликишвили, Константина Апхази, Эквтиме Такаишвили, Дмитрия Узнадзе и других."Первое высшее образовательное учреждение в Грузии и Закавказье является важнейшим достоянием нашей истории и культуры. Оно является продолжателем тысячелетних образовательных традиций, которое со дня основания значительно определяет не только развитие науки и образования нашей страны, но и ее политическую, экономическую, творческую и общественную жизнь", – отметил Гарибашвили.Идея создания университета в Грузии возникла еще в начале XIX века. В 1860 годах общественный деятель и писатель Илья Чавчавадзе начал работать в данном направлении, и лишь в начале XX века доцент, выпускник Санкт-Петербургского университета Иванэ Джавахишвили смог организовать открытие университета.В Тбилиси в мае 1917 года в квартире грузинского химика Петре Меликишвили состоялось первое собрание учредителей университета. Собранием руководил общественный деятель Эквтиме Такаишвили. В этот день было создано общество "Грузинский свободный университет", которое сыграло большую роль в основании первого высшего учебного заведения страны.Осенью 1917 года члены общества приняли решение открыть только один факультет – философии, который объединял гуманитарные науки, а также математику и естествознание. А в конце декабря в грузинской прессе уже появилось объявление о принятии студентов в университет.Первым ректором университета совет профессоров избрал Петре Меликишвили, а Иване Джавахишвили возглавил факультет философии.Сегодня на семи факультетах ТГУ учатся около 22 тысяч студентов, в том числе иностранных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилисский государственный университет отмечает 100-летие, образование