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Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях
Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях
Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Партии, принимавшие участие в последних парламентских выборах или в выборах в органы местной власти, получили право выбирать порядковые номера в бюллетенях на промежуточных выборах, говорится в сообщении ЦИК Грузии.Ранее партии, которые не прошли в парламент или не получили места в органах местной власти, могли получить порядковый номер только в порядке жеребьевки для участия в промежуточных выборах, .Промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента от Рустави и Гардабани и мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми пройдут 2 апреля.Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях
23:04 08.02.2022 (обновлено: 23:14 08.02.2022) Подписаться на
Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Партии, принимавшие участие в последних парламентских выборах или в выборах в органы местной власти, получили право выбирать порядковые номера в бюллетенях на промежуточных выборах, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Ранее партии, которые не прошли в парламент или не получили места в органах местной власти, могли получить порядковый номер только в порядке жеребьевки для участия в промежуточных выборах, .
"Согласно принятым изменениям, если партия шла на парламентские выборы 2020 года под одним номером, а на выборы в органы местной власти 2021 года под другим, она может выбрать себе номер для участия в промежуточных выборах", - говорится в сообщении
.
Промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента от Рустави и Гардабани и мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми пройдут 2 апреля.
Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.
Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.
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