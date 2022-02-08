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Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях

Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях

Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T23:04+0400

2022-02-08T23:04+0400

2022-02-08T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Партии, принимавшие участие в последних парламентских выборах или в выборах в органы местной власти, получили право выбирать порядковые номера в бюллетенях на промежуточных выборах, говорится в сообщении ЦИК Грузии.Ранее партии, которые не прошли в парламент или не получили места в органах местной власти, могли получить порядковый номер только в порядке жеребьевки для участия в промежуточных выборах, .Промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента от Рустави и Гардабани и мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми пройдут 2 апреля.Для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, политика, цик грузии, батуми, рустави, промежуточные парламентские выборы