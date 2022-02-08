https://sputnik-georgia.ru/20220208/putin-i-makron-zaklyuchili-sdelku-po-ukraine-v-kremle-prokommentirovali-publikatsiyu-ft-264253689.html

В Кремле прокомментировали публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона

В Кремле прокомментировали публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона

В Кремле опровергли информацию Financial Times про "сделку" Путина и Макрона по Украине 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T17:26+0400

2022-02-08T17:26+0400

2022-02-08T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Financial Times о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили "сделку" по Украине.Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности, о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что <...> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) — проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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