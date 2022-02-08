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В Кремле прокомментировали публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
В Кремле прокомментировали публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
В Кремле опровергли информацию Financial Times про "сделку" Путина и Макрона по Украине 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T17:26+0400
2022-02-08T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Financial Times о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили "сделку" по Украине.Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности, о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации. "Никто никогда и не говорил, что <...> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) — проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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В Кремле прокомментировали публикацию FT о "сделке" Путина и Макрона
17:26 08.02.2022 (обновлено: 17:45 08.02.2022) Подписаться на
В Кремле опровергли информацию Financial Times про "сделку" Путина и Макрона по Украине
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг публикацию издания Financial Times о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили "сделку" по Украине.
Накануне состоялась пятичасовая встреча российского и французского лидеров, центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности на континенте. После этого FT опубликовала материал о том, что президенты договорились о комплексе мер по деэскалации в Восточной Европе, в частности, о выводе российских военных из Белоруссии после завершения учений.
"Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство <...>. Поэтому газета просто неверно написала", — цитирует Пескова РИА Новости
.
Он добавил, что российский контингент и так вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации.
"Никто никогда и не говорил, что <...> войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло", — напомнил представитель Кремля.
Он также отметил, что не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных маневров вблизи Украины.
Сейчас на территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) организаторы передислоцируют и создадут группировки войск. На втором (с 10 по 20 февраля) — проведут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" по отражению внешней агрессии, а также противодействию терроризму.
Это вызвало обеспокоенность некоторых западных стран. В частности, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала маневры демонстрацией силы, которая может привести к эскалации вокруг Украины. Опасения, что российские солдаты не покинут территорию Белоруссии, выражал и президент Польши Анджей Дуда.
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