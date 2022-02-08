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Ставропольский бизнес укрепляет деловые связи с коллегами из Грузии
Ставропольский бизнес укрепляет деловые связи с коллегами из Грузии
Грузия является одним из стратегических партнеров Ставропольского края 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T17:16+0400
2022-02-08T17:16+0400
2022-02-08T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. 14-18 февраля 2022 года состоится рабочая поездка представителей ряда компаний Ставропольского края в Тбилиси. Организатором бизнес-миссии для субъектов МСП региона выступает Центр поддержки экспорта, действующий на базе некоммерческой организация "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае". В составе делегации: Акционерное Общество "Ставропольский опытно-механический завод", ООО "ХимПродукт", ООО СХП "Югроспром".Стоит отметить, что некоторое время назад Центр поддержки экспорта обеспечивал бизнес-визит в Грузию, где ставропольские предприниматели встречались с представителями местных компаний, а также приняли участие в Международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих и упаковочных технологий "AgroFoodDrinkTechEXPO 2018".По данным Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России за январь - ноябрь 2021 года, Грузия является одним из стратегических партнеров Ставропольского края. Экспорт товаров из Ставропольского края в Грузию в 2021 году составил 33978 тыс. долларов США, а импорт - 4509,7 доллара США. Основные товарные группы в структуре экспорта в Грузию: злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности; крахмалы; готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока, а также мучные кондитерские изделия; удобрения; пластмассы и изделия из них.Программа пребывания предусматривает b2b встречи с профильными организациями-потенциальными партнерами на территории Грузии, посещение предприятий, встречи с представителями бизнес-сообществ. По заявленным интересам для предприятий Ставропольского края подобраны потенциальные партнеры следующих отраслей экономики: оптовая и розничная торговля продуктами питания, дистрибьюторы, сети магазинов, сельское хозяйство (рыбоводство), строительство и пр.Материал размещен на коммерческой основе
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экономика, грузия, новости, ставропольский край, бизнес, новости компаний
Ставропольский бизнес укрепляет деловые связи с коллегами из Грузии
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Грузия является одним из стратегических партнеров Ставропольского края
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. 14-18 февраля 2022 года состоится рабочая поездка представителей ряда компаний Ставропольского края в Тбилиси.
Организатором бизнес-миссии для субъектов МСП региона выступает Центр поддержки экспорта, действующий на базе некоммерческой организация "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае". В составе делегации: Акционерное Общество "Ставропольский опытно-механический завод", ООО "ХимПродукт", ООО СХП "Югроспром".
Стоит отметить, что некоторое время назад Центр поддержки экспорта обеспечивал бизнес-визит в Грузию, где ставропольские предприниматели встречались с представителями местных компаний, а также приняли участие в Международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих и упаковочных технологий "AgroFoodDrinkTechEXPO 2018".
По данным Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России за январь - ноябрь 2021 года, Грузия является одним из стратегических партнеров Ставропольского края. Экспорт товаров из Ставропольского края в Грузию в 2021 году составил 33978 тыс. долларов США, а импорт - 4509,7 доллара США. Основные товарные группы в структуре экспорта в Грузию: злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности; крахмалы; готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока, а также мучные кондитерские изделия; удобрения; пластмассы и изделия из них.
Программа пребывания предусматривает b2b встречи с профильными организациями-потенциальными партнерами на территории Грузии, посещение предприятий, встречи с представителями бизнес-сообществ. По заявленным интересам для предприятий Ставропольского края подобраны потенциальные партнеры следующих отраслей экономики: оптовая и розничная торговля продуктами питания, дистрибьюторы, сети магазинов, сельское хозяйство (рыбоводство), строительство и пр.
Материал размещен на коммерческой основе