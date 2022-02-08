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Цена на газ в Казахстане будет заморожена на два года
Цена на газ в Казахстане будет заморожена на два года
Цены как на сырьевой, так и на товарный газ для реализации останутся на уровне декабря 2021 года 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T22:36+0400
2022-02-08T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Цены на сырой и товарный газ в Казахстане будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.В начале января этого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ.Срок "заморозки" цен будет действовать фактически до того времени, когда страны ЕАЭС должны будут создать единый рынок нефти и газа.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан, новости, политика
Цена на газ в Казахстане будет заморожена на два года
22:36 08.02.2022 (обновлено: 23:20 08.02.2022) Подписаться на
Цены как на сырьевой, так и на товарный газ для реализации останутся на уровне декабря 2021 года
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Цены на сырой и товарный газ в Казахстане будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
В начале января этого года в Казахстане произошли массовые беспорядки, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ.
"Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн", - сказал Смаилов на расширенном заседании правительства во вторник.
Срок "заморозки" цен будет действовать фактически до того времени, когда страны ЕАЭС должны будут создать единый рынок нефти и газа.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.