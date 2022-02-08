https://sputnik-georgia.ru/20220208/v-gruzii-budut-igrat-v-novuyu-kompyuternuyu-igru-didgori-264241449.html

В Грузии создают компьютерную игру "Дидгори"

В Грузии создают компьютерную игру "Дидгори"

Игра "Дидгори" создана на основе реального исторического события 900-летней давности 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T12:29+0400

2022-02-08T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии работают над компьютерной игрой "Дидгори", которая направлена на популяризацию грузинской культуры, истории и мифологии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи. Презентация трейлера игры была приурочена к празднику "Давитоба" – дню памяти царя Давида Строителя, причисленного Грузинской православной церковью к лику святых, который отмечается 8 февраля.Инициатива создания игры принадлежит министерству культуры. В ведомстве подчеркнули, что в Грузии государство впервые финансирует создание компьютерной игры.Проект-победитель был выявлен по итогам конкурса, объявленного по случаю 900-летия Дидгорской битвы. Команду, работающую над игрой, консультировал историк, исследователь эпохи Давида Строителя Михаил БахтадзеРелиз первой фазы самого проекта запланирован на начало мая. Механика игры построена по принципу тактической стратегии (изометрическое видение игроком боевых действий). Экипировка воинов и эпохальные события, представленные в анимационных роликах, максимально аутентичны, а трюки основаны на элементах грузинских боевых искусств.Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы>>Давид IV Строитель (1073-1125) – царь Грузии (1089-1125) из династии Багратионов. Является одним из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, во время царствования которого грузинские княжества были объединены в централизованное государство.Особую славу царю Давиду принесла Дидгорская битва, в которой он против 300-тысячной армии тюрков-сельджуков выступил с войском из 40 тысяч грузин, 15 тысяч кипчаков, 500 аланов и 100 крестоносцев.В результате одержанных царем побед границы Грузинского царства расширились "от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца". Титул царя Давида IV звучал так: "Царь абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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