https://sputnik-georgia.ru/20220208/v-gruzii-ne-zafiksirovany-sluchai-reinfitsirovaniya-omikronom-264250862.html
В Грузии не зафиксированы случаи реинфицирования "омикроном"
В Грузии не зафиксированы случаи реинфицирования "омикроном"
Ни у одного пациента, переболевшего штаммом "омикрон" в Грузии, не выевлено повторное заражение 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T15:59+0400
2022-02-08T15:59+0400
2022-02-08T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай реинфицирования штаммом коронавируса "омикрон", который ранее уже перенес этот штамм коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.Оценивая эпидситуацию страны, Гамкрелидзе заявил, что положение напряженное, но управляемое. По его словам, с начала пандемии до 31 декабря в Грузии от коронавируса скончались 143 медика.При этом главный эпидемиолог Грузии отметил, что в стране вакцинировано 82% врачей, 65% медсестер и 55% младшего медперсонала, санитары.Гамкрелидзе также сообщил, что в январе коронавирус выявили у 4 019 беременных женщин. По его словам, скончались несколько беременных женщин. На данный момент продолжается изучение этих фактов, чтобы установить, было ли это связано непосредственно с коронавирусом.Грузия находится на пике распространения коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 24 616 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявили более 1,3 миллиона случаев. Специалисты ожидают снижения случаев коронавируса во второй половине февраля.Главный эпидемиолог страны еще раз призвал граждан сделать третью бустер-дозу вакцины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, ограничения из-за коронавируса
В Грузии не зафиксированы случаи реинфицирования "омикроном"
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Ни у одного пациента, переболевшего штаммом "омикрон" в Грузии, не выевлено повторное заражение
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай реинфицирования штаммом коронавируса "омикрон", который ранее уже перенес этот штамм коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.
Оценивая эпидситуацию страны, Гамкрелидзе заявил, что положение напряженное, но управляемое. По его словам, с начала пандемии до 31 декабря в Грузии от коронавируса скончались 143 медика.
При этом главный эпидемиолог Грузии отметил, что в стране вакцинировано 82% врачей, 65% медсестер и 55% младшего медперсонала, санитары.
Гамкрелидзе также сообщил, что в январе коронавирус выявили у 4 019 беременных женщин. По его словам, скончались несколько беременных женщин. На данный момент продолжается изучение этих фактов, чтобы установить, было ли это связано непосредственно с коронавирусом.
Грузия находится на пике распространения коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 24 616 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявили более 1,3 миллиона случаев. Специалисты ожидают снижения случаев коронавируса во второй половине февраля.
Главный эпидемиолог страны еще раз призвал граждан сделать третью бустер-дозу вакцины.
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