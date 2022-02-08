https://sputnik-georgia.ru/20220208/v-gruzii-okolo-sta-biznes-operatorov-oshtrafovany-za-narushenie-standartov-proizvodstva--264252245.html

В Грузии около ста бизнес-операторов оштрафованы за нарушение стандартов производства

В Грузии около ста бизнес-операторов оштрафованы за нарушение стандартов производства

При производстве и переработке продуктов питания с июня 2021 года необходимо наличие системы НАССР, обеспечивающей менеджмент пищевой безопасности 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T16:29+0400

2022-02-08T16:29+0400

2022-02-08T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии около ста бизнес-операторов подверглись штрафным санкциям за неимение системы, анализирующей риски и контроль качества при работе с пищевыми продуктами (НАССР), сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.Внедрение принципа НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) в Грузии обязательно с 1 июня 2021 года для тех бизнес-операторов, которые производят или перерабатывают продукты питания.Что мы едим: в Тбилиси изъяли до полутонны мяса неизвестного происхождения>>В базе Национального агентства продовольствия зарегистрировано около десяти тысяч объектов, которые обязаны иметь систему HACCP.К этому времени инспекторы агентства выдали более тысячи рекомендаций. В рамках государственного контроля за невыполнение рекомендаций были оштрафованы около ста бизнес-операторов, из них 48 в Тбилиси.Как заявляют в агентстве, с бизнес-сектором ведется активная информационная кампания и ведется систематический контроль наличия при производстве продуктов питания системы HACCP.Система основывается на семи основных принципах HACCP – анализ рисков, критические контрольные точки, установление критических пределов для критически контрольных точек, контроль, корректирующие действия, порядок учета, систематические ревизии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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