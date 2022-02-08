https://sputnik-georgia.ru/20220208/v-ubiystve-v-vostochnoy-gruzii-obvinyaetsya-podrostok-264251017.html

В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток

В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток

Обвиняемому, которому 17 лет, грозит от семи до 15 лет тюрьмы 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T16:14+0400

2022-02-08T16:14+0400

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грузия

новости

убийство

марнеули

происшествия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве в городе Марнеули (Восточная Грузия) задержан несовершеннолетний, сообщает МВД Грузии.Преступление предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Следствие установило, что в ходе спора обвиняемый нанес жертве смертельное ранение холодным оружием и скрылся с места преступления.Полиция задержала 17-летнего подростка по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, убийство, марнеули, происшествия