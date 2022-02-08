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В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток
В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток
Обвиняемому, которому 17 лет, грозит от семи до 15 лет тюрьмы 08.02.2022, Sputnik Грузия
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новости
убийство
марнеули
происшествия
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве в городе Марнеули (Восточная Грузия) задержан несовершеннолетний, сообщает МВД Грузии.Преступление предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Следствие установило, что в ходе спора обвиняемый нанес жертве смертельное ранение холодным оружием и скрылся с места преступления.Полиция задержала 17-летнего подростка по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, убийство, марнеули, происшествия

В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток

16:14 08.02.2022
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Обвиняемому, которому 17 лет, грозит от семи до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. По обвинению в умышленном убийстве в городе Марнеули (Восточная Грузия) задержан несовершеннолетний, сообщает МВД Грузии.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Следствие установило, что в ходе спора обвиняемый нанес жертве смертельное ранение холодным оружием и скрылся с места преступления.
Полиция задержала 17-летнего подростка по горячим следам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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