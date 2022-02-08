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Выявлен более заразный штамм ВИЧ
Выявлен более заразный штамм ВИЧ
В Нидерландах обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ, который "скрывался" несколько десятилетий 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T21:05+0400
2022-02-08T21:05+0400
2022-02-08T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Наиболее вирулентный вариант ВИЧ из всех до сих пор известных обнаружили ученые Оксфордского университета в Нидерландах, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.Вариант VB был впервые выявлен у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive, который отслеживает образцы штаммов ВИЧ в Европе и Уганде. Поскольку 15 из 17 из них проживали в Нидерландах, авторы исследования проверили дополнительную базу данных больных из этой страны, установив еще 92 носителей.В Грузии выросло количество ВИЧ-инфицированных >>Между тем ученые отмечают, что открытый штамм не представляет значительной угрозы для здоровья населения, поскольку антиретровирусная терапия, регулярно используемая для лечения людей с ВИЧ, эффективна против нового варианта."Наихудшим сценарием было бы появление варианта, сочетающего в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и устойчивость к лечению", - сказал Крис Ваймант, ведущий автор исследования газете Financial Times.Он добавил, что обнаруженный вариант обладает только первыми двумя из этих свойств.
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в мире, новости, общество, наука, вич
Выявлен более заразный штамм ВИЧ
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В Нидерландах обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ, который "скрывался" несколько десятилетий
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Наиболее вирулентный вариант ВИЧ из всех до сих пор известных обнаружили ученые Оксфордского университета в Нидерландах, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.
В опубликованном исследовании в журнале "Science" мутация получила название VB. У пациентов, инфицированных этим штаммом, уровень вируса в крови был в пять раз выше, чем у инфицированных другими вариантами ВИЧ.
Вариант VB был впервые выявлен у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive, который отслеживает образцы штаммов ВИЧ в Европе и Уганде. Поскольку 15 из 17 из них проживали в Нидерландах, авторы исследования проверили дополнительную базу данных больных из этой страны, установив еще 92 носителей.
Между тем ученые отмечают, что открытый штамм не представляет значительной угрозы для здоровья населения, поскольку антиретровирусная терапия, регулярно используемая для лечения людей с ВИЧ, эффективна против нового варианта.
"Наихудшим сценарием было бы появление варианта, сочетающего в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и устойчивость к лечению", - сказал Крис Ваймант, ведущий автор исследования газете Financial Times.
Он добавил, что обнаруженный вариант обладает только первыми двумя из этих свойств.