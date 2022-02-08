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Выявлен более заразный штамм ВИЧ
Выявлен более заразный штамм ВИЧ
В Нидерландах обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ, который "скрывался" несколько десятилетий 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Наиболее вирулентный вариант ВИЧ из всех до сих пор известных обнаружили ученые Оксфордского университета в Нидерландах, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.Вариант VB был впервые выявлен у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive, который отслеживает образцы штаммов ВИЧ в Европе и Уганде. Поскольку 15 из 17 из них проживали в Нидерландах, авторы исследования проверили дополнительную базу данных больных из этой страны, установив еще 92 носителей.В Грузии выросло количество ВИЧ-инфицированных &gt;&gt;Между тем ученые отмечают, что открытый штамм не представляет значительной угрозы для здоровья населения, поскольку антиретровирусная терапия, регулярно используемая для лечения людей с ВИЧ, эффективна против нового варианта."Наихудшим сценарием было бы появление варианта, сочетающего в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и устойчивость к лечению", - сказал Крис Ваймант, ведущий автор исследования газете Financial Times.Он добавил, что обнаруженный вариант обладает только первыми двумя из этих свойств.
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Выявлен более заразный штамм ВИЧ

21:05 08.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела
Лаборант иммунологического отдела - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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В Нидерландах обнаружен новый высоковирулентный вариант ВИЧ, который "скрывался" несколько десятилетий
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Наиболее вирулентный вариант ВИЧ из всех до сих пор известных обнаружили ученые Оксфордского университета в Нидерландах, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.
В опубликованном исследовании в журнале "Science" мутация получила название VB. У пациентов, инфицированных этим штаммом, уровень вируса в крови был в пять раз выше, чем у инфицированных другими вариантами ВИЧ.
Вариант VB был впервые выявлен у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive, который отслеживает образцы штаммов ВИЧ в Европе и Уганде. Поскольку 15 из 17 из них проживали в Нидерландах, авторы исследования проверили дополнительную базу данных больных из этой страны, установив еще 92 носителей.
В Грузии выросло количество ВИЧ-инфицированных >>
Между тем ученые отмечают, что открытый штамм не представляет значительной угрозы для здоровья населения, поскольку антиретровирусная терапия, регулярно используемая для лечения людей с ВИЧ, эффективна против нового варианта.
"Наихудшим сценарием было бы появление варианта, сочетающего в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и устойчивость к лечению", - сказал Крис Ваймант, ведущий автор исследования газете Financial Times.
Он добавил, что обнаруженный вариант обладает только первыми двумя из этих свойств.
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