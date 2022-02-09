https://sputnik-georgia.ru/20220209/chto-sdelala-so-sputnikami-kompanii-ilona-maska-magnitnaya-burya-podrobnosti-264275653.html

Что сделала со спутниками компании Илона Маска магнитная буря? Подробности

Что сделала со спутниками компании Илона Маска магнитная буря? Подробности

Что случилось со спутниками Starlink и долетят ли их обломки до Земли? Рассказываем детали о несостоявшейся миссии 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T12:58+0400

2022-02-09T12:58+0400

2022-02-09T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Зафиксированная в начале февраля магнитная буря стала причиной, по которой на орбиту не вышли до 40 спутников Starlink компании известного американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, запущенные 3 февраля, сообщается на сайте компании SpaceX.О магнитной буре известно следующее: она была слабого уровня и началась на Земле 3 февраля. А произошла она из-за случившейся на Солнце 30 января длительной вспышки средней силы. Она продлилась несколько часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли."До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты", – говорится в сообщении. В компании Маска подчеркнули, что магнитные бури нагревают атмосферу, повышая ее плотность. Сопротивление атмосферы повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками, утверждают в SpaceX.Спутники смогли перевести в максимально эффективный режим – их развернули так, чтобы они летели своими гранями вперед и пронзали атмосферу "словно лист бумаги". Но из-за сопротивления атмосферы их не смогли вернуть обратно в рабочее положение.Отмечается, что потеря спутников не угрожает другим аппаратам на орбите: падающие спутники полностью сгорят в плотных слоях атмосферы, а их обломки до Земли не долетят.Старт ракеты Falcon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся 3 февраля. Ожидалось, что ракета должна была вывести на орбиту 49 аппаратов созвездия Starlink. Если бы миссия прошла успешно, число аппаратов этой серии на орбите превысило бы 2 тысячи. К слову, SpaceX планирует, что в будущем количество спутников Starlink достигнет 12 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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илон маск, наука, в мире, новости, флорида, spacex