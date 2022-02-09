https://sputnik-georgia.ru/20220209/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-9-fevralya-264274861.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 февраля

Больше всего новых инфицированных выявлено в грузинской столице 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T12:44+0400

2022-02-09T12:44+0400

2022-02-09T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинские медики из 25 161 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 11 857 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 72 587 тестов на коронавирус, 47 032 – на антиген, 25 555 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 375 615 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 16 789 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 141 231 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 51 пациент, а с начала пандемии – 15 351.На данный момент в Грузии 219 007 активных случаев, из них 6 036 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 252 пациентов тяжелое, из них 290 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 901 пациент находится в ковид-гостиницах, 211 070 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 41 человек.Показатель положительности по данным на 8 февраля составляет 34,66%, за две недели – 29,26%, за семь дней – 32,45%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19