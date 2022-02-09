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ЕНД не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе
ЕНД не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе
Лидерство Мелия в "Национальном движении" встало под вопрос после того, как он заявил, что был против возвращения в Грузию Михаила Саакашвили 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T17:54+0400
2022-02-09T17:54+0400
2022-02-09T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. "Единое национальное движение" не собирается смещать с поста председателя Нику Мелия, заявил член партии Георгий Барамидзе журналистам.Слухи о возможной смене лидера ЕНД появились давно. Они усилились после того, как Ника Мелия публично заявил, что был против приезда в Грузию экс-президента и основателя партии Михаила Саакашвили. Его не было и на сегодняшнем процессе по делу Саакашвили в Тбилисском городском суде, куда поддержать его пришли все остальные лидеры партии.По словам Барамидзе, лидеры партии спорили между собой в прошлом, спорят сегодня и так продолжится в будущем.Лидер самой крупной оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия оказался в центре скандала, когда СМИ распространили кадры, снятые во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили. На записи слышно, как Мелия говорит, что был против возвращения Саакашвили на родину.Вскоре после распространения кадров Мелия написал пост на своей странице в соцсети Facebook, где фактически подтвердил свою позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, единое нацдвижение
ЕНД не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе
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Лидерство Мелия в "Национальном движении" встало под вопрос после того, как он заявил, что был против возвращения в Грузию Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. "Единое национальное движение" не собирается смещать с поста председателя Нику Мелия, заявил член партии Георгий Барамидзе журналистам.
Слухи о возможной смене лидера ЕНД появились давно. Они усилились после того, как Ника Мелия публично заявил, что был против приезда в Грузию экс-президента и основателя партии Михаила Саакашвили. Его не было и на сегодняшнем процессе по делу Саакашвили в Тбилисском городском суде, куда поддержать его пришли все остальные лидеры партии.
"Партия действительно не собирается смещать Нику Мелия с поста председателя. "Национальное движение" всегда было единством людей с разными взглядами, мнениями, которых объединяет идея, на которой Михаил Саакашвили создал нашу партию. Это сильное демократическое грузинское, а значит европейское государство", - сказал Георгий Барамидзе.
По словам Барамидзе, лидеры партии спорили между собой в прошлом, спорят сегодня и так продолжится в будущем.
Лидер самой крупной оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия оказался в центре скандала, когда СМИ распространили кадры, снятые во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили. На записи слышно, как Мелия говорит, что был против возвращения Саакашвили на родину.
Вскоре после распространения кадров Мелия написал пост на своей странице в соцсети Facebook, где фактически подтвердил свою позицию.
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