https://sputnik-georgia.ru/20220209/end-ne-sobiraetsya-smeschat-s-posta-predsedatelya-partii-niku-meliya---baramidze-264285525.html

ЕНД не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе

ЕНД не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе

Лидерство Мелия в "Национальном движении" встало под вопрос после того, как он заявил, что был против возвращения в Грузию Михаила Саакашвили 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T17:54+0400

2022-02-09T17:54+0400

2022-02-09T17:54+0400

грузия

новости

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единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. "Единое национальное движение" не собирается смещать с поста председателя Нику Мелия, заявил член партии Георгий Барамидзе журналистам.Слухи о возможной смене лидера ЕНД появились давно. Они усилились после того, как Ника Мелия публично заявил, что был против приезда в Грузию экс-президента и основателя партии Михаила Саакашвили. Его не было и на сегодняшнем процессе по делу Саакашвили в Тбилисском городском суде, куда поддержать его пришли все остальные лидеры партии.По словам Барамидзе, лидеры партии спорили между собой в прошлом, спорят сегодня и так продолжится в будущем.Лидер самой крупной оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия оказался в центре скандала, когда СМИ распространили кадры, снятые во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили. На записи слышно, как Мелия говорит, что был против возвращения Саакашвили на родину.Вскоре после распространения кадров Мелия написал пост на своей странице в соцсети Facebook, где фактически подтвердил свою позицию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, единое нацдвижение