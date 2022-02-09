https://sputnik-georgia.ru/20220209/glava-gruzinskoy-diaspory-v-moskve-poprosil-vydelit-zdanie-dlya-tsentra-kultury-264287239.html

Глава грузинской диаспоры в Москве попросил выделить здание для центра культуры

Глава грузинской диаспоры в Москве попросил выделить здание для центра культуры

Письмо с просьбой оказать содействие направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T18:27+0400

2022-02-09T18:27+0400

2022-02-09T18:27+0400

грузинская диаспора россии

грузинская диаспора

давид цецхладзе

россия

грузия

москва

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264287685_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_5c0840378b86e0bfcec7d870d1c54162.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе попросил выделить помещение для создания российско-грузинского культурного центра в Москве, говорится на официальном сайте организации.Письмо с просьбой оказать соответствующую поддержку направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову. Ранее Давид Цецхладзе направил письмо руководителю Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталию Сучкову с просьбой оказать содействие в возвращении грузинской общине павильона "Грузия" на ВДНХ.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня. Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, давид цецхладзе, россия, грузия, москва, культура, новости