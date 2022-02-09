https://sputnik-georgia.ru/20220209/glava-gruzinskoy-diaspory-v-moskve-poprosil-vydelit-zdanie-dlya-tsentra-kultury-264287239.html
Глава грузинской диаспоры в Москве попросил выделить здание для центра культуры
Глава грузинской диаспоры в Москве попросил выделить здание для центра культуры
Письмо с просьбой оказать содействие направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T18:27+0400
2022-02-09T18:27+0400
2022-02-09T18:27+0400
грузинская диаспора россии
грузинская диаспора
давид цецхладзе
россия
грузия
москва
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264287685_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_5c0840378b86e0bfcec7d870d1c54162.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе попросил выделить помещение для создания российско-грузинского культурного центра в Москве, говорится на официальном сайте организации.Письмо с просьбой оказать соответствующую поддержку направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову. Ранее Давид Цецхладзе направил письмо руководителю Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталию Сучкову с просьбой оказать содействие в возвращении грузинской общине павильона "Грузия" на ВДНХ.Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня. Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264287685_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_65f0577937bc18bd8cda69bfc34114ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, давид цецхладзе, россия, грузия, москва, культура, новости
Глава грузинской диаспоры в Москве попросил выделить здание для центра культуры
Подписаться на
Письмо с просьбой оказать содействие направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе попросил выделить помещение для создания российско-грузинского культурного центра в Москве, говорится на официальном сайте
организации.
Письмо с просьбой оказать соответствующую поддержку направлено директору Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.
"Создание российско-грузинского культурного центра окажет благоприятное влияние на укрепление единства российской нации, послужит примером объединения культур, поспособствует сохранению и передаче традиций будущим поколениям", - сказано в обращении Цецхладзе.
Ранее Давид Цецхладзе направил письмо руководителю Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталию Сучкову с просьбой оказать содействие в возвращении грузинской общине павильона "Грузия" на ВДНХ.
Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России – общественная организация, возникшая в 2016 году. Является единственным в стране грузинским диаспорным объединением федерального уровня. Ее цель - объединять грузин и выходцев из Грузии, проживающих на территории России, и содействовать укреплению добрососедских отношений между Россией и Грузией.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.