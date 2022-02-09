https://sputnik-georgia.ru/20220209/gruppa-mgzavrebi-anonsirovala-gastroli-po-ukraine-264273294.html
Группа Mgzavrebi анонсировала гастроли по Украине
Группа Mgzavrebi анонсировала гастроли по Украине
Помимо Украины, у грузинской группы уже запланированы концерты в городах России и в Израиле 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T12:15+0400
2022-02-09T12:15+0400
2022-02-09T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) выступит с концертами на Украине.Выступления назначены на начало марта в трех городах Украины – в Киеве (4 марта), Одессе (5 марта) и Харькове (7 марта). Там поклонники группы смогут услышать новый альбом коллектива.В новую пластинку грузинских "странников" вошли десять песен. По словам фронтмена коллектива Гиги Дедаламазишвили, после выпуска пластинки GEO ребята хотели сделать следующий релиз другим. Поэтому и ритмы, и настроение песен, и соло, и вокал, на взгляд музыкантов, отличаются от того, что они делали раньше.Помимо Украины, у грузинской группы уже запланированы концерты в городах России и в Израиле.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине, Израиле и в других странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
группа "мгзавреби", культура, грузия, новости, харьков, украина, киев, группа "мгзавреби", грузинский шоу-бизнес
Группа Mgzavrebi анонсировала гастроли по Украине
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Помимо Украины, у грузинской группы уже запланированы концерты в городах России и в Израиле
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) выступит с концертами на Украине.
Выступления назначены на начало марта в трех городах Украины – в Киеве (4 марта), Одессе (5 марта) и Харькове (7 марта). Там поклонники группы смогут услышать новый альбом коллектива.
В новую пластинку грузинских "странников" вошли десять песен. По словам фронтмена коллектива Гиги Дедаламазишвили, после выпуска пластинки GEO ребята хотели сделать следующий релиз другим. Поэтому и ритмы, и настроение песен, и соло, и вокал, на взгляд музыкантов, отличаются от того, что они делали раньше.
Помимо Украины, у грузинской группы уже запланированы концерты в городах России и в Израиле.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине, Израиле и в других странах.
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