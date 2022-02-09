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Грузинская горнолыжница завершила свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Грузинская горнолыжница завершила свое выступление на Олимпиаде в Пекине
Грузинская спортсменка заняла 42 место на Олимпиаде в Пекине 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T14:17+0400
2022-02-09T14:17+0400
2022-02-09T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Грузинская горнолыжница Нино Циклаури завершила свое выступление на Олимпиаде в Пекине соревнованиями в слаломе.В итоговом протоколе грузинская спортсменка заняла 42 место, отстав от победительницы Петры Вльговой из Словакии больше чем на 15 секунд.Несколько дней назад Циклаури заняла 34 место в гигантском слаломе, что стало для спортсменки лучшим результатом в карьере на ОИ. Для Циклаури Игры в Пекине стали четвертыми по счету.На нынешней Олимпиаде у Грузии есть еще один представитель в горнолыжном спорте – Сосо Джапаридзе. 13 февраля наш спортсмен примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 – в слаломе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, новости, пекин, олимпийские игры в пекине
Грузинская горнолыжница завершила свое выступление на Олимпиаде в Пекине
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Грузинская спортсменка заняла 42 место на Олимпиаде в Пекине
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Грузинская горнолыжница Нино Циклаури завершила свое выступление на Олимпиаде в Пекине соревнованиями в слаломе.
В итоговом протоколе
грузинская спортсменка заняла 42 место, отстав от победительницы Петры Вльговой из Словакии больше чем на 15 секунд.
Несколько дней назад Циклаури заняла 34 место в гигантском слаломе, что стало для спортсменки лучшим результатом в карьере на ОИ. Для Циклаури Игры в Пекине стали четвертыми по счету.
На нынешней Олимпиаде у Грузии есть еще один представитель в горнолыжном спорте – Сосо Джапаридзе. 13 февраля наш спортсмен примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 16 – в слаломе.
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