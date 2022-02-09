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Итоги визита Макрона в Россию: президент Франции хочет быть миротворцем
Итоги визита Макрона в Россию: президент Франции хочет быть миротворцем
Политолог Дмитрий Абзалов в интервью Sputnik подвел итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Что заявил эксперт – смотрите в видео 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T14:40+0400
2022-02-09T14:40+0400
2022-02-09T14:47+0400
видео
мультимедиа
эммануэль макрон
экспертное мнение
россия
франция
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В Москве французский лидер провел встречу с Владимиром Путиным, которая длилась пять часов. Одними из основных тем переговоров между президентами России и Франции стали гарантии безопасности и ситуация на Украине. Однако Дмитрий Абзалов считает, что Макрон приехал в Москву не для урегулирования накопившихся проблем, а со своими скрытыми мотивами и целями, ведь у главы Елисейского дворца на носу президентские выборы. Подробнее – смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, эммануэль макрон, экспертное мнение, россия, франция, видео
Итоги визита Макрона в Россию: президент Франции хочет быть миротворцем
14:40 09.02.2022 (обновлено: 14:47 09.02.2022) Подписаться на
Политолог Дмитрий Абзалов в интервью Sputnik подвел итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Что заявил эксперт – смотрите в видео
В Москве французский лидер провел встречу с Владимиром Путиным, которая длилась пять часов. Одними из основных тем переговоров между президентами России и Франции стали гарантии безопасности и ситуация на Украине. Однако Дмитрий Абзалов считает, что Макрон приехал в Москву не для урегулирования накопившихся проблем, а со своими скрытыми мотивами и целями, ведь у главы Елисейского дворца на носу президентские выборы. Подробнее – смотрите в видео.