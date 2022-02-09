https://sputnik-georgia.ru/20220209/itogi-vizita-makrona-v-rossiyu-prezident-frantsii-khochet-byt-mirotvortsem-264281029.html

Итоги визита Макрона в Россию: президент Франции хочет быть миротворцем

Итоги визита Макрона в Россию: президент Франции хочет быть миротворцем

Политолог Дмитрий Абзалов в интервью Sputnik подвел итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Что заявил эксперт – смотрите в видео 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T14:40+0400

2022-02-09T14:40+0400

2022-02-09T14:47+0400

видео

мультимедиа

эммануэль макрон

экспертное мнение

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264280457_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51514a850a6a9b497886f9e5a289ac87.jpg

В Москве французский лидер провел встречу с Владимиром Путиным, которая длилась пять часов. Одними из основных тем переговоров между президентами России и Франции стали гарантии безопасности и ситуация на Украине. Однако Дмитрий Абзалов считает, что Макрон приехал в Москву не для урегулирования накопившихся проблем, а со своими скрытыми мотивами и целями, ведь у главы Елисейского дворца на носу президентские выборы. Подробнее – смотрите в видео.

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, эммануэль макрон, экспертное мнение, россия, франция, видео