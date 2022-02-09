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Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс
Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс
Что делать, чтобы избежать следующей пандемии? Об этом в своей книге расскажет один из самых богатых людей мира 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T11:16+0400
2022-02-09T11:16+0400
2022-02-09T11:36+0400
билл гейтс
коронавирус covid-19
новости
общество
в мире
всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный миллиардер, учредитель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс стал автором книги под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic) – издание выйдет в свет в мае 2022 года."В книге я описываю определенные шаги, которые мы в силах предпринять, дабы не только остановить будущие пандемии, но и в процессе улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам необходимы для спасения жизней", – пишет Гейтс в своем блоге.В своей книге бизнесмен также обещает рассказать "о своих систематических беседах" с лидерами общественного здравоохранения. Среди них – ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также Гейтс поведает "о том, каково это – стать предметом теорий заговора".Билл Гейтс не впервые делится своими соображениями по вопросу пандемий и высказывается о сценариях их развития. Ранее предприниматель заявил, что цифра случаев инфицирования COVID-19 в мире пойдет на спад после волны штамма "омикрон", а коронавирус будет лечиться как сезонный грипп.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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билл гейтс, коронавирус covid-19, новости, общество, в мире, всемирная организация здравоохранения
Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс
11:16 09.02.2022 (обновлено: 11:36 09.02.2022) Подписаться на
Что делать, чтобы избежать следующей пандемии? Об этом в своей книге расскажет один из самых богатых людей мира
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный миллиардер, учредитель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс стал автором книги под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic) – издание выйдет в свет в мае 2022 года.
"В книге я описываю определенные шаги, которые мы в силах предпринять, дабы не только остановить будущие пандемии, но и в процессе улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам необходимы для спасения жизней", – пишет Гейтс в своем блоге.
В своей книге бизнесмен также обещает рассказать "о своих систематических беседах" с лидерами общественного здравоохранения. Среди них – ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также Гейтс поведает "о том, каково это – стать предметом теорий заговора".
Билл Гейтс не впервые делится своими соображениями по вопросу пандемий и высказывается о сценариях их развития. Ранее предприниматель заявил, что цифра случаев инфицирования COVID-19 в мире пойдет на спад после волны штамма "омикрон", а коронавирус будет лечиться как сезонный грипп.
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