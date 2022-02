https://sputnik-georgia.ru/20220209/kak-predotvratit-sleduyuschuyu-pandemiyu-o-chem-napisal-knigu-bill-geyts--264270212.html

Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс

Что делать, чтобы избежать следующей пандемии? Об этом в своей книге расскажет один из самых богатых людей мира 09.02.2022

2022-02-09T11:16+0400

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Всемирно известный миллиардер, учредитель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс стал автором книги под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic) – издание выйдет в свет в мае 2022 года."В книге я описываю определенные шаги, которые мы в силах предпринять, дабы не только остановить будущие пандемии, но и в процессе улучшить систему здравоохранения для всех людей во всем мире. Я обозначаю уроки, которые мы можем извлечь из этой пандемии, инновации, которые нам необходимы для спасения жизней", – пишет Гейтс в своем блоге.В своей книге бизнесмен также обещает рассказать "о своих систематических беседах" с лидерами общественного здравоохранения. Среди них – ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также Гейтс поведает "о том, каково это – стать предметом теорий заговора".Билл Гейтс не впервые делится своими соображениями по вопросу пандемий и высказывается о сценариях их развития. Ранее предприниматель заявил, что цифра случаев инфицирования COVID-19 в мире пойдет на спад после волны штамма "омикрон", а коронавирус будет лечиться как сезонный грипп.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

