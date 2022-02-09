https://sputnik-georgia.ru/20220209/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-fevralya-2022-264245685.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2022

Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2022

По православному церковному календарю 9 февраля 2022 отмечают день перенесения мощей Святого Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей и святителей

2022-02-09T01:00+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот святой и почему он упоминаются в церковном календаре.Перенесение мощей ЗлатоустаПо церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.В результате дворцовых интриг Иоанна Златоуста, пламенного миссионера и милосердного архипастыря, сослали в Армению, а потом в Абхазию. Скончался святой в 407 году в селении Команы (Абхазия) на пути к месту ссылки. Святителя осудили за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.Мощи святого перенесли из села Команы в Константинополь в 438-м, через 30 лет после смерти святителя, при императоре Феодосии II (408-450) – сыне императрицы Евдоксии, по проискам которой и осудили Иоанна Златоуста.Ученик святителя Иоанна, святой Прокл – Патриарх Константинопольский (434-447) по просьбе паствы убедил императора перенести мощи Златоуста в Константинополь.Люди, посланные императором, не смогли поднять святые мощи до тех пор, пока Феодосий не прислал послание к святителю Иоанну, в котором смиренно просил у него прощения за себя и за свою мать.Церковные песнопения на праздник в честь перенесения мощей Иоанна Златоуста написаны в IX веке.ИмениныПо церковному календарю 9 февраля именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

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