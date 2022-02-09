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Каладзе назвал нового руководителя "Тбилсервис групп"
Каладзе назвал нового руководителя "Тбилсервис групп"
Каладзе пожелал успехов Пачулия на новой должности 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T16:04+0400
2022-02-09T16:04+0400
2022-02-09T16:04+0400
новости
грузия
тбилсервис групп
компания "тбилсервисгруп"
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Новым главой муниципальной группы компаний "Тбилсервис" назначен Давид Пачулия, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства."Тбилсервис" занимается вывозом мусора и управлением отходами. Кроме того, работники компании заботятся о наружном освещении, а также занимаются очисткой улиц, дорог и сточных канав. .По словам Каладзе, Пачулия с 2020 года занимал должность заместителя директора группы компаний "Тбилсервис", а затем исполнял обязанности директора, в то время как ее прежний руководитель Ромео Микаутадзе был назначен заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.По словам Каладзе, богатый профессиональный опыт поможет новому директору справиться с важными задачами.Мэр столицы пожелал успехов новому директору группы компаний "Тбилсервис", подчеркнув, что это очень ответственная и важная должность, так как в ней трудоустроено много людей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилсервис групп, компания "тбилсервисгруп"
Каладзе назвал нового руководителя "Тбилсервис групп"
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Каладзе пожелал успехов Пачулия на новой должности
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Новым главой муниципальной группы компаний "Тбилсервис" назначен Давид Пачулия, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
"Тбилсервис" занимается вывозом мусора и управлением отходами. Кроме того, работники компании заботятся о наружном освещении, а также занимаются очисткой улиц, дорог и сточных канав. .
По словам Каладзе, Пачулия с 2020 года занимал должность заместителя директора группы компаний "Тбилсервис", а затем исполнял обязанности директора, в то время как ее прежний руководитель Ромео Микаутадзе был назначен заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.
По словам Каладзе, богатый профессиональный опыт поможет новому директору справиться с важными задачами.
"Он имеет степень магистра делового администрирования. Он получил образование в области управления туризмом и экономики и, исходя из своего опыта, годами читает лекции в сфере туризма в различных школах", — сказал Каладзе.
Мэр столицы пожелал успехов новому директору группы компаний "Тбилсервис", подчеркнув, что это очень ответственная и важная должность, так как в ней трудоустроено много людей.
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