https://sputnik-georgia.ru/20220209/kaladze-nazval-novogo-rukovoditelya-tbilservis-grupp-264283556.html

Каладзе назвал нового руководителя "Тбилсервис групп"

Каладзе назвал нового руководителя "Тбилсервис групп"

Каладзе пожелал успехов Пачулия на новой должности 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T16:04+0400

2022-02-09T16:04+0400

2022-02-09T16:04+0400

новости

грузия

тбилсервис групп

компания "тбилсервисгруп"

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Новым главой муниципальной группы компаний "Тбилсервис" назначен Давид Пачулия, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства."Тбилсервис" занимается вывозом мусора и управлением отходами. Кроме того, работники компании заботятся о наружном освещении, а также занимаются очисткой улиц, дорог и сточных канав. .По словам Каладзе, Пачулия с 2020 года занимал должность заместителя директора группы компаний "Тбилсервис", а затем исполнял обязанности директора, в то время как ее прежний руководитель Ромео Микаутадзе был назначен заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.По словам Каладзе, богатый профессиональный опыт поможет новому директору справиться с важными задачами.Мэр столицы пожелал успехов новому директору группы компаний "Тбилсервис", подчеркнув, что это очень ответственная и важная должность, так как в ней трудоустроено много людей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилсервис групп, компания "тбилсервисгруп"