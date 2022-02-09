https://sputnik-georgia.ru/20220209/kolichestvo-zaregistrirovannykh-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-400-millionov-264270517.html

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов

Новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 5,76 миллиона человек по всему миру 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T11:46+0400

2022-02-09T11:46+0400

2022-02-09T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Количество зафиксированных по всему миру случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 400 миллионов. Это следует из сообщения университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Эксперты до сих пор спорят, как передается вирус. На сегодня известно, что COVID может передаваться с каплями слюны изо рта или выделениями из носа инфицированного человека во время кашля, чихания, разговора, пения или дыхания. При этом размер частиц жидкости может быть разным: от крупных респираторных капель до более мелких аэрозольных частиц.Тем временем заразиться вирусом можно и воздушно-капельным путем, находясь в близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Вирус легче распространяется в закрытых и переполненных помещениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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