https://sputnik-georgia.ru/20220209/kolichestvo-zaregistrirovannykh-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-400-millionov-264270517.html
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов
Новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 5,76 миллиона человек по всему миру 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T11:46+0400
2022-02-09T11:46+0400
2022-02-09T11:46+0400
коронавирус covid-19
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264080042_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d60a1eebbe09486d26f87ef5c036408b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Количество зафиксированных по всему миру случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 400 миллионов. Это следует из сообщения университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Эксперты до сих пор спорят, как передается вирус. На сегодня известно, что COVID может передаваться с каплями слюны изо рта или выделениями из носа инфицированного человека во время кашля, чихания, разговора, пения или дыхания. При этом размер частиц жидкости может быть разным: от крупных респираторных капель до более мелких аэрозольных частиц.Тем временем заразиться вирусом можно и воздушно-капельным путем, находясь в близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Вирус легче распространяется в закрытых и переполненных помещениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264080042_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e7aa307c9e0e4e642dff4805cdc3a64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, в мире, новости, общество
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов
Подписаться на
Новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 5,76 миллиона человек по всему миру
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Количество зафиксированных по всему миру случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 400 миллионов. Это следует из сообщения
университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Коронавирусная инфекция (COVID-19) – инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Вирус унес жизни уже более 5,76 миллиона человек по всему миру. Число зафиксированных в мире случаев COVID-19 на данный момент уже перевалило за 401 миллион.
Эксперты до сих пор спорят, как передается вирус. На сегодня известно, что COVID может передаваться с каплями слюны изо рта или выделениями из носа инфицированного человека во время кашля, чихания, разговора, пения или дыхания. При этом размер частиц жидкости может быть разным: от крупных респираторных капель до более мелких аэрозольных частиц.
Тем временем заразиться вирусом можно и воздушно-капельным путем, находясь в близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Вирус легче распространяется в закрытых и переполненных помещениях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.